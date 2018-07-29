В Украине поздравили бойцов Сил специальных операций с праздником: эффектное видео

Нет противника, перед которым бы они вздрогнули или отступили – украинские спецназовцы всегда выполняют свои задачи

Созданные в Украине в 2016 году Силы специальных операций (ССО) сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Украинских спецназовцев поздравило высшее военное руководство страны и глава государства.

Командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, бойцы ССО вместе с другими подразделениями ВСУ шаг за шагом приближают победу Украины над агрессором.

"Высокий профессионализм и выдержка позволяют вам выполнять сложные, рискованные и самые ответственные задания в нелегкие для нашего государства времена в условиях коварной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. О героизме и подвигах бойцов ССО сегодня не принято говорить в полный голос. Однако, я уверен, что придет время и Украина узнает своих героев. Вам, спецназовцам, присущие лучшие черты украинских казаков: мужество, отвага, мастерство, несгибаемый боевой дух и героическое выполнения священного долга – защиты родной земли", – заявил Наев.

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Генерал поблагодарил спецназовцев за службу и добросовестное выполнение задач, и отметил, что они пример высокого патриотизма и профессионализма.

Бойцов ССО с праздником поздравили президент Украины и высшее военное руководство страны.

Министр обороны Степан Полторак: "Горжусь уникальными профессионалами, которые сознательно и мотивировано служат в элитном подразделении украинской армии – ССО. Вы выполняете важные и опасные задания, отважно и смело подходя к реализации оперативных планов, в частности в опасных боевых условиях. Благодарен за достигнутые вами боевые результаты. Все верят, что не существует препятствий, которые не смогли преодолеть военнослужащие ССО, и нет противника, перед которым они вздрогнули бы или отступили".

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко: "Мы должны всегда помнить: в борьбе с агрессором украинцы обладают одним секретным оружием – у нас нет альтернативы кроме победы. Ведь мы боремся на своей земле, за свою Украину и будущее наших потомков. Мы должны сделать все возможное и невозможное, но победить".

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что ССО самая молодая и современная составляющая ВСУ, которая создана по лучшим образцам соответствующих подразделений стран-членов НАТО. Бойцы этого подразделения, по его словам, принимают активное участие в противостоянии российскому агрессору.

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"Бойцы подразделений ССО – военная элита государства. Вы стали гордостью украинской армии, а ваша верность присяге является ярким примером служения украинскому народу, который знает, что вы честно, бесстрашно и самоотверженно выполняете тяжелые боевые задачи, постоянно рискуя собственной жизнью. Горжусь вашим профессионализмом, мужеством и самоотверженностью", – подчеркнул чиновник.

Президент Петр Порошенко: "Силы специальных операций – элита Вооруженных сил Украины. Приветствую воинов".

29 июля, в Украине отмечается День Сил специальных операций ВСУ. Он учрежден для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите Родины, в соответствии с указом президента от 26 июля 2016 года.

Ранее в сети появились уникальные фото, как готовят украинских спецназовцев.

Силы специальных операций – отдельный вид ВСУ, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.