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В Украине представили новый бронетранспортер для спецназа.

Он оснащен боевым модулем и специальным шлемом, благодаря которому можно видеть все, что происходит снаружи. БТР "Атаман-3" не имеет аналогов в Украине.

Многотонная машина имеет мощный двигатель и полный привод, именно поэтому идеально подходит для труднопроходимых мест.

Вес двигателя бронетранспортера – около тонны, мощность – 560 лошадиных сил, работает на любом топливе, даже на авиационном керосине.

БТР оснащен двухтонной пушкой 30-мм калибра. Ее мощность военные уже испытали в зоне боевых действия на востоке Украины.

"Достаточно мощное оружие, в условиях АТО, когда протвник закапывается, и находится за посадками, то 30-мм орудие – достаточно мощная вещь", – говорит один из военных.

По периметру БТР оснащен камерами. Их восемь. За всем происходящим вокруг можно наблюдать через шлем дополненной реальности.

В закрытом бронетранспортере можно видеть все, что происходит, на 360 градусов вокруг. Все отображается на экране.

"Мы, когда его комплектовали, пригласили лучших специалистов нашей страны, членов Лиги оборонных предприятий. Это производство всего ВПК, именно поэтому я вас сюда пригласил, я горжусь что в Украине это появилось", – говорит разработчик бронетранспортеров Олег Высоцкий.

Двери БТР расположены позади, а не сбоку, как в предыдущих разработках. Это, говорят конструкторы, позволяет уберечь пехоту, при высадке на поле боя, от прямого попадания пуль. Салон рассчитан на 10 членов экипажа, достаточно просторный, имеет запасные выходы, современные комплектующие и прочную броню.

Напомним, в октябре 2016-го Житомирский бронетанковый завод представил первый броневик "Атаман", который за считаные часы собирается из обычного грузовика .

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