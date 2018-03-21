В Украине прогрессирует бешенство, но африканская чума свиней пошла на спад

Сегодня, 03:05

В прошлом году от бешенства привили 5,5 млн домашних животных.

В прошлом году иммунизация животных проводилась за средства ЕС. Фото: Pixabay
В прошлом году иммунизация животных проводилась за средства ЕС. Фото: Pixabay

По информации Госпотребслужбы в ходе проверок на рынке пищевых продуктов животного происхождения в прошлом году к реализации не было допущено 30,718 тыс. тонн опасной продукции. К слову, за нарушение законодательства в отрасли ветеринарной медицины и безопасности продуктов питания штрафы на общую сумму 60,657 тыс. грн. получили 612 лиц.

Что касается различных заболеваний, то в 2017 г. в Украине было зарегистрировано 1300 случаев бешенства у животных, а динамика в этой сфере остается негативной. В Госпотребслужбе отмечают, что ухудшение ситуации произошло из-за недостаточного количества денег, выделяемых на профилактику и борьбу с этим заболеванием. В прошлом году иммунизация животных проводилась только за средства ЕС и только в западных областях страны. В общем, в прошлом году от бешенства привили 5,521 млн домашних животных.

Стоит отметить, что хуже всего ситуация обстоит в Луганской и Донецкой областях, где вакцинация животных не проводится.

Зато положительная динамика наблюдается с африканской чумой свиней. Так, если в 2016 г. было зафиксировано 84 случая АЧС в частном секторе, то в 2017 г. наблюдалось 78 случаев заболевания. А вот в дикой природе этот показатель выше в 4-5 раз, чем в прошлые годы – 31 случай заболевания. Также с начала 2017 г. в стране зафиксировали 5 случаев птичьего гриппа.

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О том, на что жаловались украинские потребители в прошлом году и как на это реагировала Госпотребслужба, читайте в материале сайта "Сегодня": От чего страдают украинские потребители: завышенные цены и просроченный товар.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как украинцы, благодаря фокусам с маркировкой товаров, покупают "кота в мешке" вместо продуктов.
цены, потребители, вакцинация, госпотребслужба

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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