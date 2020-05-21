В Украине проходит грандиозный праздник – ВышиванкаDAY

В этом году традиции не помешали даже коронавирус и карантин - празднование проходит онлайн

Нас объединяет культура. Уже второй год подряд в третий четверг мая мы устраиваем грандиозный праздник "ВишиванкаDAY".

В прошлом году – телеканал "Украина" собрал всех желающих на народный показ красивых вышитых рубашек и платьев на Почтовой площади столицы. Подиумом также прошлись звезды шоу-бизнеса в нарядах от дизайнера Юлии Магдич. За событием в прямом эфире следили почти 600 тысяч зрителей. В то утро они отдали несомненное преимущество телеканалу "Украина".

На этот раз мы призываем украинцев во всем мире также присоединиться к нам, но – онлайн. Новости "Сегодня" вместе с каналом "Украина 24" приглашают вас одеть любимую вышиванку и рассказать о ее истории в социальных сетях.

Реклама В тренде На смену дождям придут заморозки: синоптик предупредила о похолодании

Испокон веков вышитая рубашка считалась главным украинским оберегом. Сегодня вышиванка — это ДНК нашей нации, которая объединяет украинцев независимо от того, в какой точке мира они находятся. Телеканал "Украина 24" и новости "Сегодня" устроили грандиозное празднование "ВышиванкаDAY".

В эфире "Украина 24" зрители рассказывают секреты создания вышиванок, здесь звучат поздравления известных звезд шоу-бизнеса, спорта, а также – первых лиц государства.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама