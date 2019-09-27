В Украине проходит саммит мировых лидеров бизнеса

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В то время, когда мир переживает глобальное потепление, социальное неравенство и экономический кризис, ответственный бизнес, крупные корпорации и общество объединяются, чтобы совместно решить эти проблемы.

В Украину приехали представители различных мировых лидеров бизнеса на саммит "Pro Bono". Одна из тем, которую обсуждали на встрече – как меньше сжигать электроэнергии и меньше платить за нее.

Как рациональное использование ресурсов помогает решать глобальные проблемы, знают ученики "Энергоэффективных школ".

"У нас есть сайт, и у нас есть в школе два счетчика, мы вносим каждый месяц сюда показатели счетчика. Тем самым можем прослеживать, как у нас менялись каждый месяц показатели счетчика, и можем благодаря этому экономить", – рассказала школьница Полина Дробязко.

400 тысяч украинцев уже присоединились к проекту компании ДТЭК "Энергоэффективные школы" – это и дети, и взрослые.

Благодаря этой социальной инициативе удалось уберечь от загрязнения окружающей среды. Выбросов углекислого газа стало значительно меньше – на 1800 тон. Каждая школа сократила их на 10%.

Школьникам и учителям пришлось постоянно придерживаться нескольких правил. В школе полностью выключают компьютеры, когда ими никто не пользуется, зарядные устройства для гаджетов не торчат в розетках без дела, а свет здесь – только от энергосберегающих ламп.

"Дети – это агенты изменений, и именно с маленьких детей начинается большие изменения в нашем будущем. Энергоэффективные школы – это пример социального партнерства ради будущего, и для решения глобальных целей. Мы работаем при поддержке Министерства образования, мы работаем при поддержке Института регионального развития", – заявил руководитель направления стратегических коммуникаций ДТЭК Энерго Виктор Зинченко.

Проект "Энергоэффективные школы" действует уже семь лет, в этом году его обновили и перезапустили. О результатах узнали и иностранные бизнес-лидеры, и эксперты.

В Киеве, в UNIT.City, на саммите "Pro Bono" они делятся опытом социальных инвестиций. Это когда бизнес дает деньги на развитие городов и поселков, в которых работает. Местные жители получают не только работу и заработок, но и лучшие условия жизни.

Социально ответственные компании работают в разных странах. Участники саммита – бельгийцы, испанцы, болгары и немцы. Саммит "Рro Bono" – партнерский проект для бизнеса и общества, без границ и преград, ради общего будущего и достижения глобальных целей.

"Практика, когда бизнес понимает свою ответственность относительно тех проблем, которые есть. И "Pro Bona" является частью корпоративной социальной ответственности. Именно в части интеллектуального волонтерства, то есть люди своими знаниями приобщаются к решению проблем", – заявляет соучредитель организации "pro Bona club Ukraine" Анна Мазур.

По данным ООН, в мире сейчас только один процент компаний тратит деньги на социальные проекты. Они это делают, несмотря на конкуренцию, и несмотря на стремление заработать больше денег.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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