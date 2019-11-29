В Украине пройдут акции бесплатного тестирования на ВИЧ: в Минздраве рассказали подробности

1 декабря в Украине отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом

/ Фото: Flickr

В Украине послезавтра, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим по всей стране состоится ряд мероприятий анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"29 ноября начнется акция "ВИЧ: на: ВИЧ", во время которой благотворительная организация "100% жизни" совместно с Центром общественного здоровья представляет мобильное приложение HIV Test. Каждый, кто загрузит это приложение и сделает онлайн тест с 1 до 14 декабря, сможет получить поощрение", – говорится в сообщении.

Эта акция пройдет в Киев на улице Лаврская, 23 у мемориала "Красная лента". А с 10:00 до 13:00 на столичной Контрактовой площади пройдет акция "Тест под облаками". Там все желающие смогут пройти тестирование на ВИЧ с помощью слюнных тестов. Все участники получат билет на колесо обозрения.

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А 1 декабря сделать анонимный бесплатный тест на ВИЧ сможет каждый желающий в специально оборудованных палатках в гипермаркетах "Ашан". Акция состоится в девяти городах Украины: Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Черновцах, Кривом Роге, Запорожье, Житомире.

Напомним, не так давно ученые из Нидерландов сообщили о третьем человеке в истории, который, вероятно, сумел избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Добавим, что в Украине появилось новое лекарство для ВИЧ-инфицированных. Препарат более эффективен и менее токсичен, чем тот, который сегодня доступен в Украине.

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