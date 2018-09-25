В Украине разбушевалась непогода: более двухсот населенных пунктов остались без света

По состоянию на утро вторника, 25 сентября, из-за непогоды в Украине без электроснабжения оказались более двух сот населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 24 на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 7 областях, а именно Житомирская – 91 н.п., Киевская – 54 н.п., Волынская – 23 н.п., Ровенская – 21 н.п., Одесская – 12 н.п., Сумская – 2 н.п. и Кировоградская – 2 н.п.", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что 24 сентября, как и прогнозировал Укргидрометцентр, в результате осложнения погодных условий, а именно сильных дождей и усиления шквалистого ветра, который иногда достигал 25 метров в секунду, в западных областях страны зафиксированы многочисленные случаи обвала деревьев.

Как мы писали в прогнозе синоптиков на неделю, в Украину еще вернется сухая и солнечная погода. Погоду в Украине предопределил циклон со Скандинавии, именно он принес похолодание и дожди. Ворвавшись с запада, через центральные области, к утру понедельника он доберется до юго-востока Украины.

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание. Так и выходит – как раз сейчас погода испортилась, однако нас ждет еще одно потепление.