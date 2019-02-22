В Украине резко сократилось количество абитуриентов

Из-за снижения конкурса в ВУЗы, необходимость в баллах ВНО меньше

Тесты ВНО. Фото: Сегодня

В Украине резко сократилось количество абитуриентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg 2019-02-22T09:56:00+02:00 Украина Из-за снижения конкурса в ВУЗы, необходимость в баллах ВНО меньше

Украинцы призывают упростить программу ВНО на 2019 и последующие годы. Соответствующая петиция с номером 22/050682-еп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко.

"Прошу рассмотреть петицию об упрощении программы ВНО 2019 и последующих лет. По состоянию на 15 февраля 2019 количество будущих абитуриентов уменьшилось на 30 процентов относительно 2017 года", – отметил автор петиции Клим Липовский.

Как отметил автор петиции, на каждое место в высшем учебном заведении количество абитуриентов, претендующих на это место, будет намного меньше. Конкурс ниже – меньше потребность в баллах ВНО.

"Программа ВНО предполагает знание теории с 9 по 11 класс, что невозможно. Например, программа ВНО по математике предполагает знание 200 формул и умение ими пользоваться. ВНО невозможно сдать без репетиторов и дополнительной литературы, что бьет по кошельку людей, доход которых ниже среднего ", – отмечает автор петиции.

Автор отмечает, что упрощение программы положительно повлияет на абитуриентов и не ухудшит работу высших учебных заведений. Также это снизит уровень стресса при подготовке к экзаменам.

Напомним, 5 февраля, стартовала регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания 2019 года, регистрация продлится до 25 марта, об этом сообщили в Украинском центре оценивая качества образования (УЦОКО).

По прогнозам УЦОКО, около 332 тысяч человек собираются пройти ВНО в 2019 году. Большая часть людей, изъявивших желание пройти оценивание в этом году, будут завершать получение полного общего среднего образования: выпускники школ, учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования. Также тестирование могут пройти выпускники высшего и общего образования прошлых лет.

Максимальное количество предметов, доступных абитуриентам для прохождения тестирования – 4. По правилам ВНО, для оценивания на выбор доступны 11 предметов.

Ежегодно абитуриенты получают возможность зарегистрировать на пробное ВНО и попробовать свои силы до основного оценивания. Всего в пробном тестировании 2019 года примет участие 167 803 человека.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о датах, главных этапах и правилах подготовки к ВНО-2019.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине резко сократилось количество абитуриентов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.