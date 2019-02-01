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В Украине создали новый боевой модуль с ракетами

Сегодня, 15:39

Украинская и немецкая компании занимались разработкой, но правительство Германии подкинуло проблем и пришлось работать с другим партнером

Боевой модуль "Дуэт". Фото: Милитарный портал
Боевой модуль "Дуэт". Фото: Милитарный портал.
В Украине создали новый боевой модуль с ракетами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44b/77a/5c544b77a4528.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44b/77a/5c544b77a4528.jpg Украина Украинская и немецкая компании занимались разработкой, но правительство Германии подкинуло проблем и пришлось работать с другим партнером

В Украине регулярно появляются полезные разработки для украинской армии. Теперь появился еще один боевой модуль "Дуэт", который создало предприятие "Арсенал" совместно с немецкой компанией Rheinmetall.

Об этом рассказал заместитель директора Казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал" Александр Клочко, передает Милитарный портал.

По его словам, украинские предприятие разрабатывало сам зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия, а немецкая компания занималась его интеграцией с мобильной платформой (которой могут быть различные виды боевых машин) и системой целеуказания и сопровождения.

Однако эта работа была заблокирована немецким правительством, поэтому "Арсеналу" пришлось продолжить разработку совместно с частной компанией Diamond Defense Systems. Таким образом, удалось получить боевой модуль "Дуэт", который вооружен двумя зенитными управляемыми ракетами для будущего мобильного зенитно-ракетного комплекса "Охотник".

Согласно техническим данным, модуль можно будет оснащать ракетами ПЗРК "Игла", "Игла-1" и другими перспективными образцами, а устанавливать можно будет "Дуэт" на БТР, БМП и другие машины. Дальность стрельбы – 5,5 км.

Напомним, в апреле прошлого года в Украине протестировали боевой модуль "Дуплет". Главное вооружение "Дуплет" – две автоматические 30-мм пушки, которые в паре имеют максимальный темп стрельбы – около 1000 снарядов в минуту.

А в июле военные испытали новый боевой модуль с противотанковыми ракетами. Новое оружие на броневике "Козак" сможет уничтожать технику врага на расстоянии в 5 километров.

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Тег военные, ракеты, ЗРК, боевой модуль

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