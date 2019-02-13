В Украине суд принял первое решение о буллинге
На родителей виновного был наложен штраф в 850 грн
Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес решение по делу о буллинге. Об этом сообщила народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Оксана Билозир на своей странице в Facebook.
Это первое в истории Украины судебное решение в отношении подобных противоправных действий.
"11 февраля 2019 года обнародовано решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который впервые в истории Украины вынес решение по делу о буллинге: установлено виновное лицо и наложен штраф на его родителей за совершение противоправных действий к своим ровесникам в учебном заведении", – отметила Билозир.
Как сообщает депутат, на родителей виновного был наложен штраф в 850 грн.
"Суд собственно и установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, которое проявилось в освещении непристойных фото в сети "инстаграм", в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью пострадавшей", – сообщила депутат.
Также стало известно, что на судебном заседании мать несовершеннолетней вину в содеянном признала. Согласно решению суда, было решено наложить на родителей виновного лица наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) и судебный сбор в размере 384,20 грн.
Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.
В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине суд принял первое решение о буллинге". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Житомире девочки жестоко избили сверстницу
14-летняя девочка была жестоко избита тремя сверстницами
Как понять, что ваш ребенок стал жертвой буллинга в школе и что делать
Часто именно воспитание закладывает шаблон поведения жертвы или даже самого агрессора
Буллинг в школе под Борисполем: появилось видео избиения девочки
Пока одна школьница нападала на свою жертву, другие стояли смотрели и веселились
Буллинг в школе: в Киевской области подростки избили одноклассницу из-за слухов
Школьники сняли драку на мобильный телефон и выложили в сеть