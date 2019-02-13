В Украине суд принял первое решение о буллинге

На родителей виновного был наложен штраф в 850 грн

Фото: brjunetka.ru.

В Украине суд принял первое решение о буллинге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/329/737/5c4329737d2d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/329/737/5c4329737d2d1.jpg 2019-02-13T00:37:00+02:00 Украина На родителей виновного был наложен штраф в 850 грн

Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес решение по делу о буллинге. Об этом сообщила народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Оксана Билозир на своей странице в Facebook.

Это первое в истории Украины судебное решение в отношении подобных противоправных действий.

"11 февраля 2019 года обнародовано решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который впервые в истории Украины вынес решение по делу о буллинге: установлено виновное лицо и наложен штраф на его родителей за совершение противоправных действий к своим ровесникам в учебном заведении", – отметила Билозир.

Как сообщает депутат, на родителей виновного был наложен штраф в 850 грн.

"Суд собственно и установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, которое проявилось в освещении непристойных фото в сети "инстаграм", в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью пострадавшей", – сообщила депутат.

Также стало известно, что на судебном заседании мать несовершеннолетней вину в содеянном признала. Согласно решению суда, было решено наложить на родителей виновного лица наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) и судебный сбор в размере 384,20 грн.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

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