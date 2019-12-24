В Украине впервые запустили полный цикл производства артснарядов

Шосткинский казенный завод "Импульс" (входит в состав концерна "Укрборонпром") открыл линию производства средств инициирования артиллерийских снарядов и ракетного вооружения (взрывателей).
Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", тем самым на заводе образовался полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.
Запустить линию удалось в рекордные сроки — 9 месяцев, а стоимость установленного оборудования составила 282 млн гривен.
Отмечается, что на новом оборудовании уже изготовили и успешно испытали первую партию взрывателей, которая будет направлена на полигонные испытания.
Ранее шосткинский казенный завод "Импульс" совместно с ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета – ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.
Напомним, Украина и НАТО подписали Дорожную карту по производству оружия и техники.
Ранее мы писали о том, кому поставляет оружие Украина.
Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре президент Владимир Зеленский в Харькове был неприятно удивлен, когда оказалось, что "Завод имени Малышева" с 2009 года выпустил для ВСУ только один танк.
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