В Украине введут огромные штрафы за перегрузку фур

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В Украине введут новые штрафы за превышение веса грузовых автомобилей. Максимальное наказание – 34 тысячи гривен. Полученные средства пойдут на ремонт и содержание дорог.

"Сегодня" вышли в рейд, чтобы увидеть, много ли грузовиков заезжают на взвешивание.

Корреспонденты стали свидетелями того, как были остановлены два грузовика, которые вначале проигнорировали требования инспекторов и обошли весовой контроль. Водителей заставили взвесить машины уже на территории столицы.

"Четыре тонны – это большой перегруз? Вы можете в поле угадать, с комбайна загрузить правильно? Не можете, да? И я не могу", – оправдывается водитель.

С поля машины везли подсолнечник, и лишних тонн оказалось гораздо больше.

"Нормативно допустимая норма для транспортного средства – 44 тонны. У данного водителя было зафиксировано 58 тонн. Он говорит, что у него четыре тонны перегруза, но на самом деле у него на 14 тонн больше", – заявил главный специалист отдела госконтроля Киевского межрегионального управления "Укртрансбезопасности" Александр Игнатьев.

Результат такой перегрузки – колеи, которые машины образуют на дорогах. Разрушителям дорог "Укртрансбезопасность" начисляет штрафы. За пройденный километраж – более 400 евро. За избыточный груз – 1700 гривен.

"К водителю никаких финансовых санкций не применяется. Все финансовые санкции применяются к перевозчику", – объяснил главный специалист отдела госконтроля Киевского межрегионального управления "Укртрансбезопасности" Дмитрий Гаврилюк.

На днях народные депутаты усилили ответственность за перегрузки, и платить придется гораздо больше: сумма штрафа будет зависеть от того, насколько вес превышает норму. К примеру, если грузовик тяжелее на 5-10% – придется заплатить 8,5 тыс. грн, если на 10-20% – 17 тыс. грн, а если машина тяжелее на 20% допустимой нормы – 34 тыс. грн.

Дополнительный штраф предусмотрен и для водителя: за отказ остановиться – от 400 грн или лишение водительских прав на срок до полугода. Рисковать не имеет смысла, а перегрузка фуры будет фиксироваться автоматически.

"В дорожное полотно монтируются датчики, которые будут считывать информацию. Машина проезжает – автоматически снимаются соответствующие параметры в системе, они фиксируются. Идет и фотофиксация транспортного средства. И передается в аналитический центр", – рассказывает и.о. председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский.

Но пока это скорее проект. До конца года планируют установить только шесть таких пунктов вокруг Киева.

Ранее новости "Сегодня" писали, что весовой контроль на дорогах Украины можно внедрить только после расширения штата "Укртрансбезопасности". Однако чтобы не ждать этого, "Укравтодор" решил открыть шесть пунктов автоматического взвешивания авто в движении Weight-in-Motion (WiM).

Подробности читайте в интервью сайту "Сегодня": "Пока что ямочный ремонт – украинская необходимость": интервью с и.о. главы "Укравтодора" Славомиром Новаком

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за пять лет новоназначенное правительство должно привести в удовлетворительное состояние 24 тысячи основных дорог в Украине:

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