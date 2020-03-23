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В Украине запретили продавать спирт за границу

23 марта, 17:49

Сергей Мартынец

Правительство приняло данное решение в связи с нуждами на борьбу с коронавирусом

Кабинет министров запретил экспорт этилового спирта из Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что запрет действует до лета.

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", – заявил Шмыгаль.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина остановила экспорт спирта. В "Укрспирте" объяснили, что прекратили экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине, который необходим гражданам для проведения дезинфекции во время пандемии коронавируса.

Отметим, что из-за распространения коронавируса учреждения здравоохранения как в Украине, так и международные рекомендуют, среди прочего, пристально следить за гигиеной. Одним из требования является дезинфекция рук и различных предметов. Например, в Китае всем бесплатно раздавали антисептики с содержанием спирта 70%. Однако в Украине из-за большого спроса в аптеках сейчас нереально найти хоть бутылочку спирта. Тем не менее, мы уже писали, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.

Строгий пропускной режим в магазины и аптеки – теперь на вход надо выстоять очередь. Некоторые магазины запускают не более трех посетителей сразу, а аптеки вообще по одному клиенту. Остальные ждут.

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экспорт спирт Кабинет министров

Источник: Сегодня

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