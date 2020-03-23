В Украине запретили продавать спирт за границу

Кабинет министров запретил экспорт этилового спирта из Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что запрет действует до лета.
"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", – заявил Шмыгаль.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина остановила экспорт спирта. В "Укрспирте" объяснили, что прекратили экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине, который необходим гражданам для проведения дезинфекции во время пандемии коронавируса.
Отметим, что из-за распространения коронавируса учреждения здравоохранения как в Украине, так и международные рекомендуют, среди прочего, пристально следить за гигиеной. Одним из требования является дезинфекция рук и различных предметов. Например, в Китае всем бесплатно раздавали антисептики с содержанием спирта 70%. Однако в Украине из-за большого спроса в аптеках сейчас нереально найти хоть бутылочку спирта. Тем не менее, мы уже писали, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.
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