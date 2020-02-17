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В Украине запустят Нацплатформу примирения и единства: Сивохо раскрыл детали

17 февраля, 13:12

Любой мирный процесс начинается с диалога, заявил советник секретаря СНБО

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

В Украине 19 февраля будет запущена Национальная платформа примирения и единства, призванную начать диалог по обе стороны разграничения на Донбассе. Об этом в Faebook сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, который ранее предложил в диалоге с Донбассом избавиться от штампов "сепары – укры".

"19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты". Меньше слов – больше дел", – написал он.

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Сивохо также отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.

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"Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит", – заявил Сивохо.

Ранее Сергей Сивохо заявил, что первым шагом в реинтеграции Донбасса станет упрощение процедур пересечения линии разграничения для мирных жителей.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября президент Владимир Зеленский поручил упростить переход через КПВВ на Донбассе. Также глава государства распорядился отремонтировать две дороги государственного значения.

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Донбасс СНБО Сергей Сивохо

Источник: Сегодня

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