Гендиректор больницы: Супрун рассказала о новых должностях в медицине

В украинских медучреждениях хотят ввести две новые должности – генеральный и медицинский директора, которые возьмут на себя управленческие и административные функции, которыми на сегодняшний день занимаются главные врачи. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что сейчас главврачи в больницах выполняют слишком большой объем работы, в тов время как в развитых странах мира этим занимаются два человека.

"Директор, занимающийся ключевыми административными вопросами, и управленец, который курирует все медицинские процессы. Это помогает не перегружать одного человека и более эффективно налаживать работу медучреждения", – объяснила Супрун.

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По ее совам, в Минздраве подготовили проект изменений, который введет две новые должности в медицине – генеральный директор и медицинский директор.

"Медицинский директор будет более независимым от генерального директора, будет иметь полномочия принимать управленческие решения самостоятельно, совершенствовать медицинские услуги, организовывать пациентоориентированное лечение, самостоятельно подбирать медицинские кадры и тому подобное. А генеральный директор будет заниматься развитием больницы, координацией работы заведения, привлечением инвестиций, хозяйственной деятельностью", – отметила и.о. министра.

Супрун подчеркнула, что приказ вступит в силу с 1 января 2019 года, а главврачи, заключившие трудовые договоры, будут еще работать по старой системе со всеми текущими обязанностями до окончания срока оговора.

"После завершения срока действия договора главные врачи смогут пройти конкурс как на должность генерального директора, так и на должность медицинского директора учреждения", – добавила она.

Ранее чиновник рассказывала о благотворительных взносах в медучреждениях. По ее словам, трансформация системы здравоохранения в Украине со временем искоренит принудительные "благотворительные" взносы. Если будут требовать сдать на что-то деньги – нужно обращаться к главврачу.

Кроме того, она раскрыла хитрую схему обмана в больницах. Супрун утверждает, что нет никаких нормативных документов, обязывающих пациентов носить в больнице бахилы. "Инициатива одевания бахил каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения. И имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента".