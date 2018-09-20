В Украине завершились съемки масштабного исторического боевика

В Украине завершили съемки исторического боевика "Захар Беркут". Создатели фильма обещают, что экранизация произведения Ивана Франко станет самым масштабным украинским кинопроектом за последние 40 лет.

"Много поединков, и этот фильм частично о боевые искусства, и нужно было показать стиль – интересный, соответствующий характеру персонажа", – отметил постановщик боевых сцен Дмитрий Рудый.

Самая масштабная декорация на съемках на киевской площадке – ущелье скалы. Кажется, настоящие камни покрыты мхом, но на самом деле это строительный материал. Кроме того, в скале есть специальные отверстия, где во время съемок фильма скрываются кинооператоры – так создают эффект присутствия для зрителя.

"Захар Беркут" – лента украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева. Кинозвезды – из Украины и Голливуда. Главного героя, который борется против нашествия, сыграл злодей "Терминатора-2" Роберт Патрик. От Украины он – в восторге.

"Работать с украинскими кинематографистами – это фантастика. Они преданы этому проекту, вкладывают свое сердце в фильм. Украина, Карпаты – прекрасные люди замечательные, приветливые", – поделился впечатлениями Робер Патрик.

"Захара Беркута" снимали и в Киеве, и в Карпатах. На месяц синевирская поляна превратилась в киноплощадку. Участвовали в съемках "Захара Беркута" актеры из семи стран.

"Это дает возможность достаточно мощного продвижения вообще кинопроизводства в Украине – что здесь безопасно, профессионально, интересно, что это шаг, чтобы привлекать иностранных коллег инвестировать в украинское кино", – отметил режиссер Ахтем Сейтаблаев.

В прокат лента выйдет 10 октября 2019 Канал Украина – генеральный медиа-партнер проекта.

"Для нас важно поддерживать такой проект. Ценности, которые декларирует это произведение, приобретают еще более актуальности. Это, прежде всего, качественные характеристики личности, такие как сила духа, как свобода личности, персональная ответственность за себя, свою семью, общину, в которой ты живешь", – рассказала руководитель телеканала "Украина" Виктория Корогод.

После больших экранов, исторический боевик зрители увидят в эфире телеканала Украина.