В украинском учебнике пишут, что Португалию назвали в честь галичан

В учебнике по географии за восьмой класс нашли странную информацию

После того как в украинском учебнике по истории обнаружили фотографию Киану Ривза, в Сети обратили внимание на новую странность. Как сообщил на своей странице в Facebook учитель Григорий Громко, в учебнике по географии утверждается, что топонимы в Западной Европе восходят к названию украинской Галичины.

Речь идет об учебнике по географии для восьмого класса. Книга выпущена в 2016 году, составителями указаны географы Петр Масляк и Светлана Капирулина. Учебник рекомендован к использованию Министерством образования и науки Украины.

"Географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, Галилеяне, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно, указывают на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины", – говорится в книге.

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При этом, как давно выяснили западные ученые, название Португалии, например, происходит от латинского названия поселения Portus Cale (Порт-Кале), расположенного в устье реки Дуэро. Вторая часть этого топонима – "Кале", которая и трасформировалась в "-галия" в слове "Португалия", в кельтском языке означает "порт", "вход" или "гавань". Западные исследователи считают, что это указывает на существование в этом месте древнего кельтского порта. В пользу этой гипотезы также говорит тот факт, что на гэльском языке слово "гавань" звучит как "кала".

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Напомним, не так давно разразился скандал и вокруг учебника "Основы здоровья". Возмущение родителей вызвало определение "виктимности", данное в книге. Среди прочего там указывалось, что ношение короткой юбки и флирт – это виктимное поведение. Таким образом, девочкам прививают комплекс жертвы еще со школы:

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О том, какие еще ляпы, провокации и антинаучные мнения допускались в учебной литературе для учеников украинских средних школ, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – "От Вакарчука до Киану Ривза: главные скандалы с украинскими учебниками".

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