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В Украину идут дикие морозы: прогноз погоды до конца недели

6 февраля, 12:55

Важно знать – из-за сильного ветра холода будут ощущаться еще сильней

/ Фото: Pixabay

Сегодня буря накроет ряд областей, а вот в ближайшие дни осадков станет меньше, но придут сильные морозы, местами до -16. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу циклон Petra покинет территорию Украины, но еще немного будет периодически "подсыпать" снега на севере, востоке, юге и вокруг Карпат. В центре будет сухо (карта).

"Температура воздуха – это самое интересное, выходит на первый план. Ближайшие двое суток в Украине ожидаются с прочными морозами. После наших теплых рекордов, согласитесь, что ночные 7-13 градусов мороза – это ощутимо. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается 0-5 градусов мороза. На дорогах гололедица. Ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже", – написала Диденко.

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В Киеве тоже похолодает: ближайшей ночью до -8 градусов, в пятницу днем ожидается до -3 градусов. Скользко и ветрено, днем может быть небольшой снег.

"С воскресенья-понедельника снова начнется потепление", – добавила синоптик.

В тренде
Снежная буря накроет ряд областей: где выпадет до полуметра снега

В то же время в Укргидрометцентре сообщают, что в субботу, 8 февраля, 13-15 градусов мороза ночью ожидается на Донбассе, в Харьковской области и частично на западе (в Черновицкой и Закарпатской областях).

А вот в воскресенье, 9 февраля, в восточных областях днем будет до -8, а ночью ударят трескучие морозы до -16.

Как сообщали новости "Сегодня", на Харьковскую область обрушился сильный снегопад, при этом температура воздуха колеблется в районе нуля градусов, на дорогах "каша", а в Карпатах выпало до полуметра снега.

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Источник: Сегодня

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