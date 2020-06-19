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В Украину из ливийской тюрьмы возвращаются 14 моряков

19 июня, 09:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы удовлетворительное

В Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели ливийской тюрьме. Об этом в Facebook сообщил Фонд помощи морякам "Ассоль".

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"Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы, и проведенной в прошлом месяце голодовки удовлетворительное. Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа "Руты", ожидается в Киеве около 13:00 в пятницу, 19/06/2020", - говорится в сообщении.

Как отмечается, моряки являются жителями Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

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Напомним, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них – танкер "Рута" – было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж "Руты", 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовальщику "Manchester Shipping S.A".

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Ранее сообщалось, что Ливия отпустила четырех украинских моряков, членов экипажа танкера Temeteron.

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Ливия моряки Украина

Источник: Сегодня

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