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В Украину прибыли американские десантники: опубликованы фото

2 мая, 17:25

Военных США из 101-й воздушно-десантной дивизии прибыло больше сотни

В Украину прибыли элитные десантники США. Более 130 военнослужащих сменили своих коллег из 278-го бронекавалерийских полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились во Львовской области с лета 2018 года, сообщает Минобороны.

Американские военные из 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии армии США прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Бойцы США в Украине передают свой опыт украинским военным в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U). Они помогают ВСУ прийти к стандартам НАТО. Кроме того, американские военнослужащие будут продолжать обучение украинских военных инструкторов, которые в ближайшем будущем должны полностью овладеть функциями обучения личного состава на уровне батальона.

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"Большинство военнослужащих, командированных в Украину, являются лидерами, имеют многолетний опыт и способны предоставить достойное обучение. Я надеюсь, что это станет отличной возможностью для обмена опытом", – сказал командир 1-го батальона 502-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США и командир оперативной группы "Карантана" подполковник Роберт Трейси.

Отметим, что данная программа стартовала в Украине в 2015 году. Тогда в Украину прибыл первый американский десант. Они начали работать с бойцами ВСУ, Нацгвардии и провели множество тренировок за это время.

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Тег США, военные, десантники, яворов, яворовский полигон

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