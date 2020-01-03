В Украину прибыли два вертолета Airbus: появились фото и видео

Airbus Н125 - лидер в линейке легких вертолетов, и они очень экономичны

Видео: ГПСУ

В Украину прибыли из Франции два вертолета Н125 от компании Airbus Helicopters для нужд украинских пограничников – эти машины будут использоваться для обучения пилотов, сообщает пресс-служба МВД.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в течение года в Украину прибудет 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.

"Сегодня в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. А в этом году мы планируем получить 10 вертолетов для спасателей, гвардейцев и полиции. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", – сказал он.

В свою очередь еще один заместитель главы МВД Сергей Гончаров отметил, что Н125 – это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены для мониторинга на границе.

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"В дальнейшем модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов-пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов, на борт может поднять до шести членов экипажа, отсутствует вибрация в салоне, что необходимо для работы оператора и длительное время находится в воздухе без дозаправки", – сказал чиновник.

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В то же время председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что модель Н125 благодаря своей экономичности позволит обеспечить присутствие в воздухе в пять раз дольше, чем сейчас.

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"Этот вертолет чрезвычайно экономичен, то есть на одном количестве горючего сможем осуществить в пять раз большее присутствие в воздухе и оперативное реагирование на изменение ситуации на границе. Он будет использоваться на сухопутных участках и для контроля в морской зоне Украины. ГПСУ получит 24 таких машины, в разной комплектации, но такой модели. В дальнейших планах развернуть еще две эскадрильи пилотов", – сказал главный пограничник.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, получая первые вертолеты Airbus H225 Super Puma для ГСЧС и Нацгвардии, что система гражданской авиабезопасности Украины будет на уровне Германии и Франции.

Также сообщалось, что в перспективе в Украине будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters. В МВД пояснили, что на Airbus Helicopters будет выполнен заказ нашего государства на производство и поставку 55 вертолетов различных классов для ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины.

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