В Украину пытались ввезти книги идеолога "русского мира"
Пограничники помешали ввезти из России тираж издания с антиукраинской пропагандой
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины помешали ввозу на территорию Украины литературы антиукраинского содержания, о чем сообщили в ведомстве 4 апреля.
Речь идет о книгах "Третья Империя. Россия, которая должна быть" российского издательства "Лимбус Пресс", автором которых является экс-депутат Госдумы РФ и, как отметили ГСПУ, "один из самых активных пропагандистов "русского мира", Михаил Юрьев.
Тираж запрещенного издания задержали в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области.
"В дальнейшем ее планировалось распространить на территории нашего государства. Продолжаются дальнейшие проверочные меры", – отметили украинские пограничники.
Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада ввела разрешительную процедуру для ввоза в Украину книг, напечатанных в Российской Федерации, а также ввозимых с территории России и временно оккупированных территорий Украины.
Мы также писали, что в прошлом году Госкомтелерадио не разрешил ввезти на территорию Украины четыре книги из России, одну из которых написал скандальный российский сатирик Михаил Задорнов.
Кроме того, сообщалось, что Госкомитет телевидения и радиовещания Украины отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории России 26 книг, в которых присутствуют признаки вражеской пропаганды.
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