Для тех, кто хочет покорять дюны на колесах, специально разработали спецпроект: 7,5 км на квадроциклах

В уникальном песчаном массиве Олешковские пески разработали маршрут для квадрациклов. Предложили идею предприниматели. Чиновники поддержали, чтобы завлечь туристов мотоэкзотикой. Но такому развлечению на территории Национального природного парка воспротивились экологи.

Алешковские пески – самый крупный песчаный массив в Европе. Его еще называют пустыней. Ученые Национального природного парка здесь занимаются исследованиями, а туристы ищут пути попасть в украинскую Сахару.

Желающих отправиться в пеший поход – много, говорит Михаил, организатор маршрутов. Для тех, кто хочет покорять дюны на колесах, специально разработали спецпроект: 7,5 км на квадроциклах. В турфирме, которая организовывают такие экскурсии, говорят, развлечения природе – не помеха.

Но с этим не согласны зоологи. Говорят, в этих песках обитают уникальные краснокнижные животные. Которые попросту могут погибнуть под колесами.

Чтобы выяснить, причиняют ли вред Алешковским пескам туристы на квадроциклах, созвали совет. Мнения разделились.

Ученые "против", а, вот, областные чиновники так далеко в будущее не заглядывают. Они рассчитывают привлечь как можно больше туристов на Херсонщину. Поэтому "за" проведение экскурсий на квадроциклах по пескам.

Ученые и чиновники решили еще раз взвесить все за и против. Склоняются к тому, что легализовать маршрут все-таки можно. Тогда и вреда будет меньше от лихачей, которые сейчас без разрешения свободно летают по Нацпарку.

Напомним, военные и экологи не могут поделить земли природного парка "Олешковские пески".

Ранее сообщалось, что двое подростков на квадроцикле потерялись в пустыне в Херсонской области.