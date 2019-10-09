В Виннице суд арестовал американца, который воевал на Донбассе

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В Виннице апелляционный суд избрал новую меру пресечения для бывшего американского военного Крейга Ленґа, который воевал в качестве добровольца в Донбассе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как выяснилось, американские правоохранители обвиняют своего гражданина в разбое и умышленном убийстве двух человек в штате Флорида в 2018 году. Адвокаты американца говорят, что отдавать Ленґа в США нельзя, так как он воевал в качестве добровольца в Донбассе. На родине мужчине грозит смертная казнь.

Сейчас украинские правоохранители выясняют, почему американец находится в Украине, и не связано ли его пребывания с розыском. Недавно мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но против этого выступила прокуратура, которая не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию, требуя взять под стражу Ленґа. 8 октября суд постановил держать Ленґа 60 суток под стражей.

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Отметим, что адвокаты американца не видят необходимости в пребывании Ленґа под стражей, поскольку обвиняемый, находясь под домашним арестом, выполнял все условия круглосуточного домашнего ареста и вовремя появлялся в суде. Они будут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Верховная Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", воюющим на Донбассе. Добровольцы-иностранцы, воюющие за Украину на Донбассе, смогут также получить и вид на жительство.

Напомним, еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства отныне смогут служить в ВСУ. По разным данным, на Донбассе на стороне ВСУ воюют порядка тысячи граждан других стран. Но теперь они официально получат право заключить контракт и служить на должностях рядового, сержантского и старшинского составов. Мы объясняли, к чему приведет легализация иностранцев в рядах ВСУ.

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