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В ВСУ вскоре появится новая награда "За жертву крови в боях за свободу Украины"

Сегодня, 10:54

Количество ранений и их степени тяжести будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке

Фото: facebook.com/gursmz
Фото: facebook.com/gursmz.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) вскоре появится новая награда в виде медали "За жертву крови в боях за свободу Украины". Об этом в Facebook сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Наконец преодолено много бюрократических препятствий и начинает движение новая система ведомственных наград Министерства обороны Украины! Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль "За ранение"!", - говорится в сообщении.

Как отмечается, количество ранений и их степени тяжести будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке.

"Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые – золотой или желтой. В частности, определено, что медальная лента может содержать максимум три веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды – только одна за тяжелое ранение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что награждения утверждает лично министр обороны или должностное лицо, назначенное министром. Это может быть и начальник военного комиссариата для вручения на месте.

Ранее мы писали, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 88 военных. Среди награжденных 67 военнослужащих, получивших ранения. Посмертно награжден 21 военнослужащий.

В сообщении отмечается, что защитники отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности во время выполнения задач в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

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Тег Минобороны, ВСУ, награда

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