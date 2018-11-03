В Запорожской области разгорелся земельный спор между селянами и фермером

Сейчас открыто уголовное производство которое квалифицируется по двум статьям уголовного кодекса Украины это мошенничество и подделка документов

В Запорожской области селяне пытаются вернуть свои участки, которые отдали местному фермеру. Он утверждает, что срок аренды не истек. Выяснилось, что договоры составлены на полвека. Документы кто-то подделал, говорят селяне, потому что разрешение давали только на несколько лет

Потеряли почти тридцать гектаров собственной земли, утверждают селяне. Теперь угодьями пользуется местный фермер.

Боясь потерять землю, они потребовали расторгнуть договор аренды. Но арендатор категорически отказал. Оказалось, многие владельцы участков до сих пор не получили своих экземпляр договора от фермера Анатолия Пучкова.

Те же, кто получил документ, удивились. Говорят, большинство договаривались об аренде на несколько лет, а в тексте прописаны десятилетия!

Сам фермер на вопрос "Сегодня", почему односельчане хотят вернуть участки, не ответил. А когда убедился, что камера не снимает, сказал, что исправно отдает арендную плату. Однако обманутыми считают себя почти полсотни жителей Тимошовки. Прислали жалобы во все возможные инстанции.

Сейчас открыто уголовное производство которое квалифицируется по двум статьям уголовного кодекса Украины это мошенничество и подделка документов.

В свою очередь фермер также подал заявление в полицию

По заявлению арендатора открыли уголовное производство по статье заведомо ложное сообщение о совершении преступления. А пока будет длиться следствие селяне, на чьих городах зарабатывает фермер, вынуждены покупать овощи в магазинах.

Как сообщалось, в Украине стартует проект продажи прав аренды земли на блокчейне.

Напомним, Рада одобрила законопроект об изменениях в Конституции по аграрному строю Украины.