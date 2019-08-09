В зоне ООС со стрельбой пушек и метанием гранат определили лучший экипаж БМП: опубликованы яркие фото

Бэхи – это первая бронетехника, которая прикроет пехотинцев в трудную минуту, говорит генерал Сырский

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли соревнования на лучший экипаж боевой машины пехоты.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Командиры, операторы-наводчики, механики-водители обслуживали свою технику, осуществляли мелкий ремонт, с помощью специальных механизмов, но без посторонней помощи вытягивали "увязшие в болоте" машины, преодолевали шестикилометровый марш с множеством природных и искусственных препятствий и, конечно, вели огонь на скорость и меткость из всех видов штатного вооружения.

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Экипажи не только доказывали, что они едины, боеспособны и опасны для врага вместе со своими машинами, но и демонстрировали возможности общевойсковой подготовки на сложной изнурительной полосе препятствий. Им пришлось бегать, прыгать, ползать, грузить ящики со снарядами, стрелять из автоматов, метать гранаты и оказывать помощь условно "раненым" товарищам. То есть, действовать так, как в настоящем бою.

Кульминацией соревнования стало прохождение огневой полосы с задачей поразить цели бортовым вооружением – противотанковой управляемой ракетой, пушкой и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом. Внимание уделялось умению не только бороться с бронированными средствами противника, но и реагировать на быстрые угрозы – гранатометчиков противника.

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По результатам соревнований, третье место завоевали представители отдельной воздушно-десантной бригады, второе – экипаж отдельной танковой бригады. Первое место в тяжелой борьбе завоевали воины отдельной механизированной бригады.

В завершение мероприятия командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский лично вручил победителям награды и денежные сертификаты.

"Боевые машины пехоты – это бронетехника, которая по штату большинства подразделений предусмотрена в каждом отделении и, в случае необходимости, станет первой тяжелой поддержкой воина-пехотинца. Поэтому, высокая мотивированность и профессионализм экипажей БМП – один из ключевых элементов для сохранения жизни наших военных при выполнении боевых задач. Участники соревнований проявили высокую настойчивость, усердие и волю к победе. Но, главное, – обменялись опытом, очередной раз отточили свое мастерство, получили новые знания и навыки, которые помогут им в ходе предстоящей самостоятельной боевой подготовки в подразделениях", – отметил командующий ОС.

Напомним, двумя неделями ранее на Донбассе прошли масштабные учения ВСУ на земле, на воде и в воздухе.

Видео: Facebook/ООС

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