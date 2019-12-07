Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Вакарчук о ситуации на Донбассе: не надо гнать лошадей

7 декабря, 17:15

Зеленюк Кристина

Вакарчук считает, что выполнение Минских договоренностей вредит Украине

Фото: facebook.com/GolosZmin

Фото: facebook.com/GolosZmin

Реклама

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что Украина должна не спешить в принятии решений относительно Минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью сайту "Сегодня".

Так, отвечая на вопрос о заявлении главы фракции Сергея Рахманина о том, что заморозка ситуации – это единственный способ остановить войну, Вакарчук сказал, что это позиция всей фракции.

"Но я бы здесь уточнил формулировку. Мне на этом этапе больше нравится говорить о замораживании решения. Потому что замораживание всего конфликта – это крайний способ, который всегда можно сделать", – сказал он.

Также, по мнению лидера партии "Голос", выполнение Минских договоренностей вредит интересам Украины.

"Это понимают все, в том числе и наши западные партнеры. Поэтому мы предлагаем поставить вопрос перед нашими западными партнерами, надо французам и немцам- нашим коллегам по Нормандскому формату – предоставить аргументы, по которым они поймут, что нет для нас другого пути", – говорит Вакарчук.

Также он рассказал, что почти 40% населения поддерживает идею не обещать ничего лишнего, пока Украина не будет в лучшей позиции. Потому что только четверть из опрошенных людей готовы на инкорпорацию специального статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера".

"Заканчивая военными моментами, потому что вопрос разведения войск, о котором мы сейчас говорим, по моему мнению, должен преследовать исключительно одну цель – остановку обстрелов и обмен пленными. А тактическое или стратегическое разведение войск должно приниматься не политиками, а военными, которые эти позиции долгое время завоевывали, и которые понимают, что любой отход влечет за собой невозможность вернуться назад. Поэтому, возможно, не надо гнать лошадей?", – подчеркнул Вакарчук.

Больше читайте здесь: "России не выгоден мир на украинских условиях": интервью со Святославом Вакарчуком".

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Президент Владимир Зеленский уже озвучил свои приоритеты накануне встречи.

В Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Вакарчук голос минские договоренности нормандский формат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
"Мамочка, мы горим": мать рассказала о разговоре с пропавшим в Одессе студентомОдесса
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентомОдесса
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититься
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититьсяДругие новости
Пожар в одесском колледже: еще одну из погибших опознали
Пожар в одесском колледже: еще одну из погибших опозналиОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...