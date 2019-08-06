Важное совещание Омеляна с Герусом, отчет Гриневич и взрывы на арсенале в РФ: топ-темы дня

В течение вторника, 6 августа, украинские и зарубежные СМИ буду следить за рядом тем, которые получат свое развитие в информполе.
Состоится совещание по сохранению энергетической независимости Украины. По его результатам министр инфраструктуры Владимир Омелян и представитель президента в Кабмине Андрей Герус дадут брифинг.
Министр образования и науки Лилии Гриневич подведет итоги вступительной кампании 2019 года. Речь пойдет о тенденциях и интересных фактах поступления, результатах зачисления и распределения мест на бюджет.
ЦИК подсчитала голоса по 198 округам. Проблема осталась в округе №210. Во вторник, 6 августа должны досчитать и ЦИК может огласить официальные итоги выборов 2019.
Взрывы на военных складах в России приутихли, но люди все равно покидают окрестности, начались перебои с топливом. Названа предварительная причина ЧП.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк