Во вторник, 6 августа, внимание СМИ будет приковано к нескольким важным темам

Важное совещание Омеляна с Герусом, отчет Гриневич и взрывы на арсенале в РФ: топ-темы дня https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%206%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%206%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 2019-08-06T09:25:58+03:00 Украина Во вторник, 6 августа, внимание СМИ будет приковано к нескольким важным темам

В течение вторника, 6 августа, украинские и зарубежные СМИ буду следить за рядом тем, которые получат свое развитие в информполе.

Состоится совещание по сохранению энергетической независимости Украины. По его результатам министр инфраструктуры Владимир Омелян и представитель президента в Кабмине Андрей Герус дадут брифинг.

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Министр образования и науки Лилии Гриневич подведет итоги вступительной кампании 2019 года. Речь пойдет о тенденциях и интересных фактах поступления, результатах зачисления и распределения мест на бюджет.

В тренде 5 лет Гуманитарному штабу: Ринат Ахметов поблагодарил сотрудников и волонтеров

ЦИК подсчитала голоса по 198 округам. Проблема осталась в округе №210. Во вторник, 6 августа должны досчитать и ЦИК может огласить официальные итоги выборов 2019.

Взрывы на военных складах в России приутихли, но люди все равно покидают окрестности, начались перебои с топливом. Названа предварительная причина ЧП.

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