Вблизи Крыма ВСУ ударили ракетами: появились фото

Сегодня, 14:50

Украинские военные перекрыли воздушное пространство на время ракетных стрельб


Фото: facebook.com/kpszsu

Фото: facebook.com/kpszsu

Фото: facebook.com/kpszsu

ВСУ устроили ракетные стрельбы вблизи оккупированного Крыма. На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы и контрольные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что к стрельбам привлечены экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных войск, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация ВС ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны.

"Боевые расчеты подразделений отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотникам. Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины над открытым морем со строгим соблюдением всех норм международного права", – сообщили военные.

Военные закрыли воздушное пространство над зоной проведения ракетных стрельб, чтоб не допустить трагических инцидентов с гражданскими самолетами.

Отметим, что из-за войны на востоке страны, Украина вынуждена была восстанавливать свой ракетный щит – начались разработки новых мощных вооружений, в том числе и крылатой. Мы писали, какие новые ракеты появятся в ВСУ и на что они способны.
Крым, ракеты, ВСУ, учения, стрельбы

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"Сегодня"

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