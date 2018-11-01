Вблизи Крыма ВСУ ударили ракетами: появились фото

ВСУ устроили ракетные стрельбы вблизи оккупированного Крыма. На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы и контрольные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что к стрельбам привлечены экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных войск, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация ВС ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны.

"Боевые расчеты подразделений отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотникам. Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины над открытым морем со строгим соблюдением всех норм международного права", – сообщили военные.

Военные закрыли воздушное пространство над зоной проведения ракетных стрельб, чтоб не допустить трагических инцидентов с гражданскими самолетами.

Отметим, что из-за войны на востоке страны, Украина вынуждена была восстанавливать свой ракетный щит – начались разработки новых мощных вооружений, в том числе и крылатой. Мы писали, какие новые ракеты появятся в ВСУ и на что они способны.