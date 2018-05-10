Въехали в стену из желтого кирпича: соцсети троллят новый логотип Украины

Сегодня, 18:46

В социальных сетях новому логотипу Украины дали нелестные оценки

Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Разработанный совместно с экспертной средой бренд "Ukraine NOW UA" ("Украина СЕЙЧАС"), который станет основой презентации Украины в мире и уже получивший одобрение Кабмина, в соцсетях восприняли без особого энтузиазма. 

"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", – заявлял премьер-министр, представляя решение Кабмина.

Ожидается, что на основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет единым "голосом" Украины по всему миру. Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.

"Мы сделали хороший шаг, чтобы начать брендировать нашу страну, – отметил глава правительства и поблагодарил создателей за работу.

Между тем, некоторым пользователям сети картинка, с помощью которой хотят продвигать Украину, напомнила бренд известного порно-ресурса, а другие не нашли в ней ничего интересного или заманчивого. Однако в некоторых случаях украинцы признают, что бренд может быть привлекательным. Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные сообщения из соцсетей.

screenshot_1_220

screenshot_2_144

screenshot_3_116

screenshot_4_97

screenshot_5_85

screenshot_6_81

screenshot_7_72

screenshot_8_56

screenshot_9_49

screenshot_10_37

Напомним, ранее мы писали, что, по оценкам консалтинговой компании Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда "Украина" составляла 68 млрд долларов. Такая же цифра была в 2011 году. В 2016 году бренд "Украина" стоил 56 млрд долларов.
Украина, логотип, соцсети, социальные сети, троллинг

Вы сейчас просматриваете новость "Въехали в стену из желтого кирпича: соцсети троллят новый логотип Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Кабмин решил поддержать авиастроение. Фото: AFP

Кабмин утвердил стратегию возрождения авиастроения

Сегодня, 14:37

Украина - одна из немногих стран мира, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники

Россия

Фото: twitter.com/UnicornPigF

Начался четвертый сезон: соцсети отреагировали на инаугурацию Путина

7 Мая, 14:25

Пользователи высмеяли автомобиль президента РФ, Наталью Поклонскую и некоторых гостей
Загрузка...

Психология

Будьте осторожны в использовании соцсетей. Фото: pixabay

Час в соцсетях подрывает уверенность в себе – психологи

7 Мая, 10:28

Британские эксперты провели исследование с участием 100 женщин

Экономика

Фото: AFP

США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины

5 Мая, 18:43

Органичения связаны с нарушением интеллектуальных прав и касаются десятков видов продукции
Загрузка...