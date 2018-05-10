Въехали в стену из желтого кирпича: соцсети троллят новый логотип Украины

Разработанный совместно с экспертной средой бренд "Ukraine NOW UA" ("Украина СЕЙЧАС"), который станет основой презентации Украины в мире и уже получивший одобрение Кабмина, в соцсетях восприняли без особого энтузиазма.

"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", – заявлял премьер-министр, представляя решение Кабмина.

Ожидается, что на основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет единым "голосом" Украины по всему миру. Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.

"Мы сделали хороший шаг, чтобы начать брендировать нашу страну, – отметил глава правительства и поблагодарил создателей за работу.

Между тем, некоторым пользователям сети картинка, с помощью которой хотят продвигать Украину, напомнила бренд известного порно-ресурса, а другие не нашли в ней ничего интересного или заманчивого. Однако в некоторых случаях украинцы признают, что бренд может быть привлекательным. Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные сообщения из соцсетей.

Напомним, ранее мы писали, что, по оценкам консалтинговой компании Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда "Украина" составляла 68 млрд долларов. Такая же цифра была в 2011 году. В 2016 году бренд "Украина" стоил 56 млрд долларов.