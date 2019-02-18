Вершители справедливости: почему украинцы рискуют собой и как не поддаться желанию устроить самосуд

12% украинцев воспринимают самосуд как средство защиты своих прав

Вершители справедливости: почему украинцы рискуют собой и как не поддаться желанию устроить самосуд 2019-02-18T05:28:00+02:00 Украина 12% украинцев воспринимают самосуд как средство защиты своих прав

Харьков, Киев, Запорожье, Николаев, Иршава. Это неполный список городов, где за месяц произошло более десятка громких самосудов. 12% украинцев считают это единственным способом защиты своих прав. Таковы итоги исследования Центра информации о правах человека.

Почему растет запрос на самосуд? Наверное, из-за недоверия к правоохранительным органам и судебной системе. Но на народных мстителей тоже может быть управа: от восьмисот пятидесяти гривен штрафа до 10 лет заключения. Журналисты заинтересовались, почему "вершители справедливости" рискуют собой и как не поддаться желанию устроить самосуд?

Киев завалило снегом. На Дарнице образовалась огромная пробка. Более хитрые водители начали объезжать пробку по встречной полосе. Сначала занимают одну полосу движения встречного транспорта, а затем наглость уже совсем берет верх над смыслом.

В результате встречное направление движения вообще останавливается. Полиции нигде не видно. Вершить справедливость взялся один из водителей.

"Водитель, стоял 40 минут в пробке, не двигаясь, у него сдали нервы, он достал биту и начал рассказывать водителям, что не нужно так ездить", – говорит очевидец Сергей Цокур.

А в Харькове местные жители устроили самосуд над вором, примотав его к дереву скотчем. Похожий случай был и в Черновцах.

А вот в Харьковской область квартирные воры попались на горячем. Их задержала полиция, однако местные сразу хотят наказания.

Случаи, когда одни граждане учиняют самосуд над другими стали происходить все чаще.

"С психологической точки зрения самосуд – это месть, месть своему обидчику за боль, которую почувствовал человек. Но если мы говорим о социальном контексте, о том, что акты самосуда в Украине увеличиваются, это свидетельствует о высоком уровне недоверия к правоохранительным органам и судебной системе", – говорит Анна Маляр, эксперт-криминалист.

Люди, которые привязали в Харькове мужчину к дереву, публикуя фото в социальной сети написали, почему они так действовали: "Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора каждый раз отпускают из райотдела. Терпению всегда наступает конец".

Эдуард Багиров известный правозащитник. О причинах самосуда рассказывает из собственного горького опыта. Двое его знакомых одолжили у него деньги на бизнес, а возвращать не хотят.

"Я обратился ко всем прокурорам, ко всем начальникам полиции, депутатам Киеврады, Верховной Рады. К генеральному прокурору обращался, министру внутренних дел обращался, ко всем обратился. И я получаю вот только отписки", – делится Эдуард Багиров, правозащитник

Багиров убежден, что решать нужно все законными методами. Но деньги нужны уже сейчас

"И меня в спину подталкивают органы государственной власти на самосуд, чтоб я взял некий предмет и совершил действие, за которое меня по Уголовному кодексу посадят в тюрьму", – говорит он.

Ранее спор из-за одолженных денег стала причиной трагедии в Николаеве. Там из-за долга в 40 000 долларов застрелили супружескую пару.

Дальние родственники судились из-за долга еще в 2008 году. Суд принимает решение не в пользу одного из участников процесса. Он выходит из суда ... и расстреливает из ружья своих заемщиков.

Впоследствии история станет более понятной. Убийца занял у родственников 40 000 долларов. Через несколько лет отдал половину. Еще через несколько лет позвонил родственнику и сказал, что забирает из банка 100 000 долларов и завтра рассчитается с долгом. На следующий день его ограбили. Задержанный до последнего верил, что это именно родственники навели на него грабителей. Остаток долга отдавать не стал. Так дошло до суда и роковой развязки.

Они называют свои общественную организацию "ЗупиниЛося" - это если одним словом. А если в двух, то "Зупини" "Лося". Активисты клеят наклейки на автомобили тех водителей, которые нарушают правила дорожного движения.

"Почему начали, потому что нет сил смотреть на это, этот беспорядок", – говорит Сергей Болотников, общественный активист.

Некоторые герои их видео считают деятельность активистов самосудом. Однако активисты другого мнения.

"Самосуд был бы, если бы мы какой-то вред наносили имуществу, я не знаю, мы доносим информацию до водителей, что они нарушили", – говорит активист.

Иногда наказать пытаются и их самих.

Богдан Петренко – заместитель директора Украинского института изучения экстремизма. Говорит, что самосуд был популярным явлением в Соединенных штатах Америки в 19 веке. Тогда люди собирались в так называемые комитеты бдительности и наказывали слишком коррумпированного шерифа.

"Это показывает, что самосуд – не обязательно что-то плохое, что самосуд может действительно реализовывать стремление людей к той или иной справедливости", – говорит он.

Однако Петренко добавляет, что американцы после того как наказывали шерифа, назначали нового. И именно он должен был дальше следить за выполнением закона. Комитет бдительности распускался.

Страшным в самосуде является то, что человек начнет получать удовольствие от того, что наказывает других. А справедливость у каждого своя.

"Самосуд приводит к тому, что начинает применяться или насилие, или убийства к тем людям, которые нам не нравятся, условно говоря, которые по нашему мнению несправедливо поступили", – говорит Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института изучения экстремизма.

Это случилось совсем недавно. В одном из киевских лицеев средь бела дня отец ученика избил учителя физкультуры. Педагог оказался на больничной койке.

Огромный резонанс. Министр образования пишет письмо министру внутренних дел.

Впоследствии мама ученика пишет ответ и рассказывает о причинах действий отца на своей странице в социальной сети.

"На третьем уроке физкультуры, дважды сделав мальчикам замечания положить мяч, в том числе и моему сыну, учитель, не контролируя своих эмоций, бросил баскетбольный мяч в голову одноклассника сына, схватил за шею моего сына, сдавил до боли, душил! Прижал к стене так, что ребенок скрутился. Тряс его, крикнул невероятно громко на ухо", – написала она.

Сейчас обе стороны конфликта нашли адвокатов и теперь ждут суда.

В Министерстве внутренних дел считают, что иногда люди не идут правовым путем потому, что это длительный процесс.

"А самосуд – это быстро. Обращаются в правоохранительные, но обращения в правоохранительные органы – это история длинная. Это надо зарегистрировать производства. Не сразу ты условного бандита можешь посадить за решетку", – говорит директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Однако, в правоохранительных органах советуют не давать воли эмоциям, потому что, наказывая преступника, мститель сам становится преступником. Юридического термина, такого, как самосуд, не существует нигде. В суде не будут судить человека за совершение самосуда, его будут судить за те действия, которые мститель совершил – убийство или телесные повреждения.

"Потом уже, когда их привлекают к ответственности, они апеллируют к тому, что они испытывали нехватку справедливости. Защищайте свои права цивилизованно, если мы живем в цивилизованной стране", – резюмировал Шевченко.

Эксперт-криминалист Анна Маляр убеждена, что монополия на наказание должна быть только у государства.

"Это действительно имеет обратную сторону, это еще ослабляет и без того слабые государственные институты. То есть, по сути, это конкуренция между государством и гражданами за возможность защищать нарушенные права граждан", – говорит она.

В результате это может привести к цепной реакции, когда люди начнут объединяться в группы и судить друг друга, а это шаг в пропасть.

Решение проблемы самосудов эксперты считают очень простым.

"Эффективная работа правоохранительных органов и судебной системы приводит к повышению доверия к этим институциям и к уменьшению количества самосудов", – считает эксперт.

Ранее мы уже писали, что в Украине все чаще происходят самосуды— граждане, не дожидаясь полиции, устраивают расправы над нарушителями закона. В Нацполиции нам рассказали, что за год количество "судов Линча" приближается к сотне, и случаются они во всех регионах.

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