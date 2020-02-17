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Весна пришла на две недели раньше: синоптик порадовала прогнозом погоды

17 февраля, 11:08

Во вторник будет не по-февральски тепло, местами до +13

/ Фото: PxHere

В ближайшие дни погода в Украине будет напоминать раннюю весну – плюсовая температура, временами более 10 градусов, и местами осадки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Новую февральскую неделю можно называть мартом, поскольку и изменчивость погоды, и температура воздуха, и свежие ветра, а также смешанные осадки ближе к выходным – все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления", – отметила она.

Синоптик пишет, что 18 февраля в Украине ожидается дневная температура воздуха 5-13 градусов тепла. Дожди наиболее вероятные в западной части, "может немного поделятся влагой с Винницкой, Черниговской и Житомирской областями" (карта).

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Ветер будет с запада и юго-запада, более спокойный, чем сегодня.

В Киеве вторник ожидается теплым – 8-10 градусов, существенные осадки не ожидаются, говорит Диденко.

В тренде
До 15 градусов тепла и ураганный ветер в Карпатах: чего ждать от погоды 17 февраля (карта)
Фото: PXhere

"Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменениями климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем Европу на днях серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробней смотрите в сюжете:

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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