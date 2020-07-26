Українська
$ 27,88
32,24
  1. Последние новости Украины

Вице-премьер Резников расписался с телеведущей на админгранице с Крымом (фото)

26 июля, 10:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гостей было немного – лишь свидетели и пару близких людей

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на телеведущей Юлии Зорий. Расписаться они решили прямо на админгранице с оккупированным Крымом.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV, на котором и работает теперь уже жена члена Кабмина.

Отмечается, что новоиспеченные супруги решили пока только официально оформить брак, а празднования перенесли на потом в связи с ситуацией в Украине. На росписи присутствовали свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

"Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это действительно удобно, доступно и главное – безопасно", – сказал Резников.

В свою очередь Юлия объяснила, что роспись с начала июня они перенесли из-за карантина.

В тренде
Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали регионы-"лидеры" по заражению
Реклама

"Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность", – рассказала Юлия Зорий.

Ранее мы показывали, как в Киеве молодожены пришли в ЗАГС в масках. Влюбленные решили придерживаться требований карантина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым свадьба телеведущая Алексей Резников

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста Патона
Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста ПатонаДругие новости
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видео
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видеоЗапад
В Украине взялись привлекать коллекторов для выбивания долгов за коммуналку
В Украине взялись привлекать коллекторов для выбивания долгов за коммуналкуЖКХ
"Нельзя договориться с крокодилом": эксперт о проблеме нового перемирия на ДонбассеУкраина
В Киеве на Броварском проспекте тройное ДТП: есть пострадавшие
В Киеве на Броварском проспекте тройное ДТП: есть пострадавшиеПроисшествия
В Киеве на Троещине ищут бомбу в жилом доме
В Киеве на Троещине ищут бомбу в жилом домеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять