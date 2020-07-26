Вице-премьер Резников расписался с телеведущей на админгранице с Крымом (фото)

Гостей было немного – лишь свидетели и пару близких людей

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на телеведущей Юлии Зорий. Расписаться они решили прямо на админгранице с оккупированным Крымом.

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Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV, на котором и работает теперь уже жена члена Кабмина.

Отмечается, что новоиспеченные супруги решили пока только официально оформить брак, а празднования перенесли на потом в связи с ситуацией в Украине. На росписи присутствовали свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

"Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это действительно удобно, доступно и главное – безопасно", – сказал Резников.

В свою очередь Юлия объяснила, что роспись с начала июня они перенесли из-за карантина.

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"Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность", – рассказала Юлия Зорий.

Ранее мы показывали, как в Киеве молодожены пришли в ЗАГС в масках. Влюбленные решили придерживаться требований карантина.

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