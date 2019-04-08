Видит вражеские пушки: в Украине испытали новый контрбатарейный радар
Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии
Артиллерийский радары в Украине есть не только американские, но и отечественного производства. Контрбатарейный радар 1Л220УК успешно прошел испытания на одном из полигонов Вооруженных сил, сообщает "Укроборонпром".
Испытания подтвердили тактико-технические характеристики техники, которая значительно превышает контрбатарейные радары, находящиеся сейчас на вооружении ВСУ.
Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.
"Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет", – сообщили в "Укроборонпроме".
Отмечается, что радар 1Л220УК можно разместить в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.
Напомним, ранее мы писали о разработке на одном из оборонных предприятий во Львове комплекса, способного обнаружить артиллерию врага. Речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2". Инженеры отказались от российских комплектующих и теперь получили более чувствительные микрофоны.
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