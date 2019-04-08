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Видит вражеские пушки: в Украине испытали новый контрбатарейный радар

Сегодня, 14:54

Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии

Контрбатарейный радар 1Л220УК
Контрбатарейный радар 1Л220УК. Фото: Укроборонпром
Видит вражеские пушки: в Украине испытали новый контрбатарейный радар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b32/948/5cab329484626.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b32/948/5cab329484626.jpg Украина Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии

Артиллерийский радары в Украине есть не только американские, но и отечественного производства. Контрбатарейный радар 1Л220УК успешно прошел испытания на одном из полигонов Вооруженных сил, сообщает "Укроборонпром".

Испытания подтвердили тактико-технические характеристики техники, которая значительно превышает контрбатарейные радары, находящиеся сейчас на вооружении ВСУ.

Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.

"Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет", – сообщили в "Укроборонпроме".

Отмечается, что радар 1Л220УК можно разместить в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.


Напомним, ранее мы писали о разработке на одном из оборонных предприятий во Львове комплекса, способного обнаружить артиллерию врага. Речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2". Инженеры отказались от российских комплектующих и теперь получили более чувствительные микрофоны.

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Тег артиллерия, испытания, радар

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