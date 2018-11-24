Виновником трагедии является Кремль: лидеры Украины почтили память жертв голодоморов

Каждую третью субботу ноября в Украине проходят национальные памятные мероприятия, посвященные жертвам Голодомора. Лидеры государства обратились к украинцам с призывом почтить их память.

Выступивший днем ранее, 23 ноября, в Верховной Раде по случаю Дня памяти жертв голодоморов спикер Андрей Парубий заявил, что по замыслу организаторов Голодомора физическое уничтожение значительной части народа, а также ментальные изменения характера украинцев вследствие страданий должны были укротить свободолюбивый дух украинцев, удержать его в территориальных границах империи и в духовном карцере "русского мира".

"В Кремле хорошо помнили национальное освободительное движение Украинской революции 1917-1920 годов. Его результатом стало создание Украинского государства и объединение всех украинских земель – от Галичины и Закарпатья до Кубани и Слобожанщины, от Крыма и Причерноморья до Полесья и Северщины в целостный и единый политический организм", – подчеркнул глава парламент.

"И только разногласия и распри между тогдашним руководством нации и усталость от мировой войны государств Европы не дали до конца завершиться вековечной мечте поколений украинцев", – добавил спикер.

Так, премьер Владимир Гройсман в обращении к соотечественникам 24 ноября отметил: "85 лет назад руководство СССР поступило геноцид против украинского народа. Миллионы людей стали жертвами голодомора, искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности".

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что "искусственный голод в Украине – настоящий геноцид украинского народа – одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным".

Глава СНБО отметил, что "сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль".

Напомним, президент Петр Порошенко тоже почтил память жертв голодоморов и выразил уверенность, что наконец-то миллионы невинно загубленных душ обрели вечный покой.

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.