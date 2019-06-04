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Виновные в смерти пятилетнего ребенка понесут жесткое наказание – Бурбак

4 июня, 11:57

"Народный фронт" выразил искренние соболезнования родным ребенка

Фракция "Народный фронт" выражает искренние соболезнования родным пятилетнего Кирилла Тлявова, погибшего от огнестрельного ранения в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Соболезнования от имени фракции произнес с трибуны парламента ее руководитель Максим Бурбак.

"От фракции "Народный фронт" выражаю искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова. Это невероятно тяжелая утрата. Каждому из нас не хватает слов", – сказал он.

Бурбак также подчеркнул, что Национальная полиция провела все необходимые первоначальные следственные действия, включая задержание подозреваемых. Материалы переданы в ГБР, процессуальное руководство осуществляет ГПУ.

"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки", – подчеркнул Бурбак.

"Все необходимые первоначальные следственные действия полицией произведены, включая задержание подозреваемых полицейских, и все материалы переданы в Государственное бюро расследований для полного и объективного расследования. Процессуальное руководство осуществляет ГПУ. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, который несет ответственность за действия подчиненных, подал в отставку и попросил для продолжения службы перевести его на тяжелые участки в зоне проведения ООС", – подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

"Виновные в смерти пятилетнего Кирилла понесут жесткое наказание. Еще раз выражаем соболезнования родным", – сказал он.

Голосеевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве пятилетнего ребенка полицейскому Ивану Приходько в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.


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Тег убийство, ребенок, Бурбак, Переяслав, народный фронт, переяслав-хмельницкий, Тлявов

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