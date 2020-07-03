Гриневич: Власти забрали у учителей более пяти миллиардов гривен для борьбы с коронавирусом

Власти забрали у Министерства образования и науки Украины пять миллиардов гривен якобы для борьбы с коронавирусом в стране, но они не используются по назначению. Об этом заявила министр образования Украины в 2016-2019 годах Лилия Гриневич во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

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"Всем нам понятна эта драматическая ситуация, которая сегодня есть. Но что происходит дальше? Далее эти деньги не отправляют непосредственно на соответствующую цель. Эти деньги, в которые входило повышение квалификации учителей, доплаты молодым учителям, инфраструктурные проекты, связанные с образованием, – эти деньги направляются на строительство дорог, абсолютно волюнтаристским решением, которое не имеет никаких оснований", - подчеркнула она.

По словам Гриневич, в результате таких действий страдает сфера образования.

"Сфера, которая связана с реформированием, обнажается от тех сумм, которые очень нужны и не являются слишком большими. В целом для системы образования они очень и очень важны", - добавила Лилия Гриневич.

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Экс-министр отметила, что все это свидетельствует о том, что образование не является приоритетом для нынешней власти.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти распределили 19 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19. В целом в фонде было 64,7 млрд гривен.

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