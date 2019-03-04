Влезть в квартиру могут через окно: украинцам дали совет, как спастись от вора

Грабителей не останавливает наличие бронированных дверей, ведь есть и другие способы попасть в жилье

Влезть в квартиру могут через окно: украинцам дали совет, как спастись от вора 2019-03-04T06:38:00+02:00 Украина Грабителей не останавливает наличие бронированных дверей, ведь есть и другие способы попасть в жилье

Взломщики не перебирают методами, чтобы попасть в ваш дом. Если вы установили надежные двери – полезут через окно. Но есть способы защититься от проникновения злоумышленника в квартиру. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, как спастись от ограбления.

Людмила была уверена: ее жилье на первом этаже защищено, ведь везде решетки. Впрочем, они не спасли. В квартиру воры попали через балкон.

"Плита эта – она тяжелая, арматура тут, она весит, я так думаю, килограмм 20‑30. Я не знаю, чем они отколупали – или ломом, или чем ее колупали. Но дело в том, что она, когда падала, – это был шум", – рассказала женщина.

Дальше дело было за малым – открыть пластиковое окно. Эксперт по безопасности Михаил Гулак демонстрирует, как это делают грабители.

"Нужно два предмета для вскрытия окна – это дрель со сверлом и отвертка – задача просверлить и отверткой внутри поднять цилиндрик", – объяснил он.

Чаще всего украинцы стремятся сэкономить при установке окон, но экономия здесь сомнительна – противовзломное окно не намного дороже обычного.

"Присутствие противовзломной фурнитуры задержит его (вора) до 15 минут. Окно с 50-секундным попаданием (в квартиру) будет стоить около 4 тысяч гривен, окно с противовзломной фурнитурой будет стоить 4,5 тыс. грн – это будет первый, либо второй класс противовзлома", – рассказала руководитель отдела продаж одного из магазинов окон.

Эксперт по безопасности Сергей Кириленко рассказал о способах, как уберечься от взлома жилья и проникновения грабителя в квартиру.

"Самое важное для воров – это скорость для того, чтобы он мог быстро попасть в квартиру и быстро откуда бежать. Поэтому можно установить специальные приборы, на устранение (грабителем) которых потребуется время. Максимально могут остановить любые вспомогательные средства, которые будут блокировать отжим самого окна, вот такие варианты замков, которые могут быть на ключе или без них, которые держат окно и не дают возможности открыть. Стоят такие "застежки" вместе с установкой около 300 гривен. Преступник почувствует, что есть проблема, окно никуда не движется и он не может отколупать. Дальше вариант – или бить стекло или уйти", – сказал он.

Для надежности эксперт советует установить защиту в двух местах на одно окно, тогда шансов, что воры не захотят с ним иметь дело, больше.

На днях журналисты "Сегодня" провели эксперимент, защищает ли домофон от квартирных воров. Злоумышленники постоянно придумывают новые способы проникновения в подъезды украинцев. Но проникнуть в дом можно и без помощи доверчивых жителей. Каждая модель домофона имеет стандартный код открытия, который можно легко найти в интернете.

Ранее мы сообщали, что жители многоэтажек жалуются на "нашествие" грабителей. Если в дверь постучали "коммунальщики", не спешите открывать – под работников ЖЭКов и других служб часто маскируются квартирные воры. Правоохранители заявляют, что таких краж в последнее время стало больше.

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