Военные испытали новые ПТРК "Стугна" и "Корсар": опубликовано видео

Сегодня, 09:33

Украинские ПТРК успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность

ПТРК &quot;Корсар&quot;. Фото: &quot;Укроборонпром&quot;
ПТРК "Корсар". Фото: "Укроборонпром"

В Украине прошли очередные испытания противотанковых ракетных комплексов "Корсар" и "Стугна-П", которые разработаны и созданы в Украине конструкторским бюро "Луч". Об этом говорится в сообщении предприятия на Facebook.

В компании отметили, что это были приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых комплексов. Также в бюро отметили, что испытуемые образцы были созданы по заказу Вооруженных сил Украины.

"Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в ВСУ, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым. Расчеты комплексов "Корсар" и "Стугна-П" успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет", – говорится в сообщении.

Испытание "Корсара"

Стрельба из "Стугны"

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец сравнил Javelin с украинским ПТРК "Стугна". Украинские аналоги отличаются большей дальностью стрельбы и безопасностью для бойца, отметил он.

В свою очередь руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак подтвердил эффективность отечественного вооружения и заявил, что на испытаниях украинские "Скиф" и "Корсар" оказались не хуже Javelin.

ПТРК "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом указание проходит на низком энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления. Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь с плеча без применения дополнительных устройств.

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ПТРК "Стугна" предназначен для поражения бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Дальность стрельбы – до 5 тыс. м.

37841893_1919224221473453_3519168388410638336_oФото: КБ "Луч"
ВСУ, испытания, птрк, Стугна, Корсар

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"Сегодня"

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