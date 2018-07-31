Военные США тоже учатся у ВСУ воевать: Муженко встретился с американским генералом

Сегодня, 13:02

Украинский генерал поблагодарил американцев за помощь в обучении бойцов ВСУ и отметил, что те тоже перенимают опыт войны с Россией

Ленгел и Муженко. Фото: mil.gov.ua
Ленгел и Муженко. Фото: mil.gov.ua

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко встретился с начальником Бюро Национальной гвардии США генералом Джозефом Ленглом, с которым обсудил помощь американцев в обучении украинских военных, сообщает Минобороны.

Украинский генерал отметил существенную военную помощь американцев, которые передают свой боевой опыт бойцам ВСУ, и помогают приблизиться к стандартам НАТО, частности к тактике боевых действий.

"Вооруженные силы Украины, которые противостоят российскому агрессору, получают основательную и существенную помощь со стороны Соединенных Штатов. Мы очень благодарны инструкторам Национальной гвардии США, которые передают нашим военнослужащим лучший боевой опыт. Это проявление настоящего боевого братства. Украинские военные, прошедшие через боевые действия на востоке, высоко ценят такую помощь и солидарность со стороны американских партнеров", – сказал Муженко.

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Он подчеркнул, что американские военные в свою очередь многому учатся у украинских бойцов, которые имеют опыт боевых действий против России.

Генерал Джозеф Ленгел выразил готовность Нацгвардии США к продолжению конструктивного взаимодействия с ВСУ и к расширению спектра такого сотрудничества.

Как рассказывал недавно в интервью сайту "Сегодня" бывший командующий подразделениями США в Европе генерал Бен Ходжес, бойцы ВСУ очень хороши и впечатлили в войне с Россией. Он отметил, что американские военные перенимают уникальный опыт у украинской армии.

Ранее командир польского военного контингента НАТО майор Радослав Кравец, после наблюдения за тактическими учениями в Украине, отмечал, что украинские военные имеют уникальный опыт, аналогов которому нет.
США, ВСУ, генерал, муженко, ленгл

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"Сегодня"

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