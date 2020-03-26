Военный корабль России вторгся в морскую зону Украины: фото и видео

Российский ракетный катер вторгся в исключительную (морскую) экономическую зону Украины в районе газоконденсатных месторождений. Об этом сообщает пресс-цент Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, группа кораблей Морской охраны Госпогранслужбы обнаружила у Одесского месторождения захваченные российскими оккупантами в Крыму самоподъемные плавучие буровые установки "Украина", переименованная оккупационными властями в "Крым-1" и СПБУ "Таврида". На установках имеются признаки продолжения промышленной деятельности, подняты флаги страны-агрессора.

"По мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательная вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер ЧФ РФ, который патрулировал рядом. На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили", - говорится в сообщении.

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Российский катер в украинских водах. Источник: dpsu.gov.ua

Как отмечается, морская охрана продолжает собирать доказательства незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием военных кораблей.

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Напомним, Международный арбитражный суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов "Нафтогаза Украины" в оккупированном Крыму. В Украинской компании заявили, что Россия должна выплатить группе "Нафтогаз" 8 млрд долларов компенсации за незаконный захват активов группы в Крыму.

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