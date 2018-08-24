Военный парад на Крещатике: как это было, опубликованы яркие фото

В Киеве завершился двухчасовой военный парад, посвященный 27-му Дню Независимости Украины и 100-летию возрождения государственности.

Нынешнее мероприятие на Крещатике стало одним из крупнейших парадов за последние годы. По центральной улице страны прошли "коробочки" из состава 24 подразделений ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны – все 4500 человек.

Кроме того, в параде приняли участие военные из 18 стран мира – всего около 300 человек.

После того как по Крещатику печатным шагом прошли колонны силовиков, улицу "оккупировала" грозная боевая техника – танки, БТРы, БМП, самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня, а также средства ПВО.

Кроме того, украинцам показали автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки, системы для обработки всей информации о поле боя и комплекс автоматизированного управления артиллерийским огнем.

Завершал парад пролет боевой и транспортной авиации ВСУ.

Киевляне также смогут посетить выставку военной техники, которая открылась на Михайловской площади. На ней представлены образцы современного украинского вооружения.