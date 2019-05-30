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Восстановление здорового сна: киевлянка согласилась на эксперимент "Сегодня"

30 мая, 08:50

Ровно восемь часов сна, в полной темноте и тишине, и без физических нагрузок за три часа до того, как лечь в постель


Киевлянка, которая страдает от бессонницы и постоянной усталости, приняла участие в эксперименте "Сегодня". Согласно рекомендациям врача она две недели ложилась спать не позже десяти вечера и просыпалась в шесть утра.

Ровно 8 часов сна, в полной темноте и тишине. И без физических нагрузок за 3 часа до того, как лечь в постель. Без телевизора, компьютера или планшета в спальне.

Хотя советы врача и были простыми, но соблюсти их было трудно, признается Вероника. Чуть не сорвала эксперимент, когда друзья пригласили в ночной клуб. Но, говорит, сдержало желание преодолеть бессонницу и хроническую усталость.

Результаты обследования Вероники оказались неожиданными – показали серьезную проблему в работе мозга молодой женщины.

Врачу очевидно, что пациентка соблюдала условий эксперимента. Потому что спать стала крепче.

"При первом исследовании был поверхностный хаотичный сон, в основном, преобладали первая и вторая фаза сна, третьей и четвертой не было. То сейчас мы видим, появился глубокий сон", – говорит Юрий Погорецкий.

И именно на фоне глубокого сна указатели зафиксировали, что время от времени Вероника прекращает дышать.

Именно из-за задержек в дыхании человек плохо спит, просыпается, а днем постоянно уставший и засыпает на ходу.

Вероника призналась, что скрыла от врача на первой консультации. Десять лет назад ее прооперировали.

Врач подозревает, что во время операции Вероника могла пережить клиническую смерть. Тогда в мозгу женщины произошли необратимые изменения. Какие – должны показать дополнительные обследования.

Но кроме этого, была еще одна неожиданность. Приятная. Талия Вероники за две недели здорового сна истончилась. Без специальных диет и тренировок. На 2 сантиметра.

Ранее мы писали, что освещение напрямую влияет на то, как мы засыпаем и на качество нашего сна. Именно освещение запускает в нашем организме изменения, которые отвечают за характер сна.

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Тег видео, врач, сон

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