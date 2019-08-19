Возле Днепра спецназ задержал семейного дебошира с гранатой

В Днепропетровской области для задержания пьяного мужчины, который угрожал полицейским гранатой, пришлось вызвать спецназ КОРД. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, история началась с того, что полицейские сектора реагирования патрульной полиции прибыли по вызову о семейном насилии в один из частных домов пгт Подгороднее Днепровского района.

"18 августа около 1 часа ночи в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее 47-летний сожитель закрылся внутри дома и у него может быть граната. Ей вместе с 9-летней дочерью удалось выбежать на улицу и вызвать полицию. Также 46-летняя женщина рассказала, что человек в течение дня употреблял алкогольные напитки, ругался и разбил все в доме", – говорится в сообщении

Когда мужчина отказался идти на контакт с прибывшими на место происшествия полицейскими и стал угрожать им гранатой, было принято решение вызвать спецназ.

"Для усмирения агрессивного дебошира к дому прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД". Спецназовцы задержали злоумышленника и изъяли из дома предмет, похожий на гранату с запалом. Изъятое изделие направлено на экспертизу", – уточнили в полиции.

Также сообщается, что по факту возбуждено 2 уголовных производства: по ч. 1 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Санкция статьи предусматривает наказание от 3-х до 7 лет лишения свободы.

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