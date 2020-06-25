Возле Украины будет огромная армия России: генерал США предупредил об опасности

В США считают, что осенью Москва может устроить Украине новые проблемы

Крупные военные учения "Кавказ-2020" в сентябре этого года несут угрозу нападения России на Украину. Агрессор может попытаться силой разрешить проблему водоснабжения оккупированного Крыма.

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Об этом рассказал в эфире телеканала "ДОМ" бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Я очень обеспокоен тем, что может случиться в сентябре. Силы РФ собираются провести учения "Кавказ-2020", поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала", – сказал он.

Ходжес напомнил, что оккупанты в Крыму испытывают серьезные проблемы с нехваткой воды. По его мнению, Украина правильно сделала, что прекратила водоснабжение полуострова.

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"Надеюсь я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что во время учений "Кавказ" Россия объявит о гуманитарном кризисе в Крыму из-за воды, а затем скажет, что у них нет выбора и они должны захватить дамбу в Херсоне, на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", – сказал американский генерал.

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал об угрозе нападения России на Украину. Он считает, что на учениях "Кавказ-2020" россияне отработают возможности пробить сухопутный коридор с Донбасса в Крым.

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