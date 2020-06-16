Врач-иммунолог рассказал, нужно ли носить маски в жару

Хоть и в Украине масочный режим не отменяли, с приходом летней жары большинство граждан перестали придерживаться этого правила и разгуливают по улицам без защитных повязок. Правильно ли это – рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский, сообщает "KHARKIV Today".

По словам медика, маску обязательно нужно носить даже в жару. Ее нужно надевать в местах, где есть контакт с другими людьми. Особенно это касается лифтов, транспорта, супермаркетов, офисов и предприятий во время совещаний. Необязательно носить маски на природе и на пляже.

Что касается людей из групп риска, то им нужно носить маски даже в парках.

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"Но группы риска, такие как пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, должны надевать маску во время общения с другими людьми, где бы они ни были, пусть даже в парке. Невозможно знать, говоришь ты со здоровым или зараженным человеком", – рассказал иммунолог.

Также врач не советует долго находиться на солнце и пить побольше воды.

"Если вы чувствуете, что вам трудно дышать, снимите маску, сядьте в тени и выпейте воды. Если почувствовали головокружение или учащенное сердцебиение, нужно снять маску, уйти с жаркого места и обратиться за медицинской помощью", - советует Волянский.

Проблемы с ношением масок, по словам врача, могут возникнуть у детей.

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"Что касается детей, то были сообщения, что маски у маленьких детей могут быстро вызвать кислородную недостаточность. Так что я бы рекомендовал надевать детям маски только в исключительных случаях – если ребенок часто болеющий, если у него есть заболевания легких или, не дай бог, онкология. Но родители таких детей обычно прекрасно знают обо всех мерах предосторожности и не во время пандемии, и придерживаются их", – подытожил иммунолог.

Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский заявлял, что маска нужна больному человеку, но защитить здорового человека она никак не может.

Ранее мы рассказывали, как правильно носить маску в жару.

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