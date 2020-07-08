Как правильно носить маску и кому нельзя: врач озвучил правила

Тканевая маска должна иметь не менее трех слоев защиты

Исполняющий обязанности директора Волынского областного центра общественного здоровья Сергей Новосад рассказал, почему важно носить маски и как это делать правильно. Об этом сообщает Район.Медицина.

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"Маска – забота о людях, которые нас окружают. Если рядом с вами в общественном транспорте человек, который должным образом использует маску, помните, что он заботится не только о себе", - сказал он.

По словам Новосада, маской нужно полностью закрывать нос и рот. Кроме того, нужно носить только чистые защитные средства. Их использование обязательно в тех местах, где невозможно соблюдать дистанцию ​​(супермаркеты, общественный транспорт и т.д.).

"Помните, что маска – лишь один из элементов защиты, который без соблюдения других рекомендаций (дистанция, гигиена рук) не приносит никакой пользы", – отмечает Сергей Новосад.

Также он рассказал, что тканевая многоразовая маска должна иметь достаточные фильтрующие свойства и хорошо пропускать воздух.

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По его словам, тканевая маска должна иметь как минимум три слоя защиты: внутренний слой хорошо впитывает капли, средний – имеет фильтрующие свойства и внешний, синтетический материал – отталкивает влагу.

Новосад подчеркнул, что не всем людям можно носить маски. Так, средства защиты не нужно носить детям до двух лет; людям с болезнями дыхания и тем, кто страдает от потери слуха. Однако для них есть альтернатива – защитные щитки.

Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский заявлял, что маска нужна больному человеку , но защитить здоровых людей она никак не может.

Также мы рассказывали, как правильно носить маску в жару.

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