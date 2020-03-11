Врач в 40 лет стала дизайнером эксклюзивной обуви (видео)

Неудачный подарок может стать стартом для бизнеса. Свою жизнь в 40 лет резко изменила Светлана Милеева. Была врачом, а стала дизайнером обуви. А началось все, когда муж подарил ей неприметные черные сапоги-бурки. Сначала обиделась, а потом взяла и разрисовала. Теперь такие сапоги нарасхват.

"Вот так они выглядели, когда мне их муж принес и вручил торжественно. Я обиделись прям на него", – показывает мастерица.

"Прощай, молодость" – так подарок мужа назвала мастерица Светлана. Женщина – врач-реабилитолог говорит, что статус обязывал быть "при параде" и на каблуках. Но беременность первенцем в 36 лет требовала удобства в гардеробе.

"Я когда ушла в декрет, очень резко наступила зима в то время, и я не подготовилась. Я попросила мужа купить мне какую-то дешевую теплую обувь, что бы я могла спокойно прогуливаться с ребенком и собаками", – говорит Светлана.

Теплые и удобные – услышал человек, поэтому такие и купил, а что модные – то их и не заказывали. Впрочем, с этих "бабушкиных валенок" начался собственный бизнес. Через год после покупки Светлана расписала их красными маками.

"Мне уже было ближе к 40. И менять жизнь кардинально в этом возрасте немножечко страшно. Мне в принципе, очень помогли мои родные: мама и муж. Это люди, которые верили в меня", – вспоминает мастерица. В тренде Украинцев становится все меньше: чтобы спасти экономику, пенсионный возраст придется повышать много раз

По совету коллеги показала работы в соцсети и заказы посыпались один за другим.

"Моя любимая работа – "Чеширский котик", перевернутый часовой механизм, шестерёнки, циферблат. Дальше хамелеон смотрится очень стильно. Очень эффектная работа – "Гранат". Такая в меру эротичная и смотрится на миллион, я бы сказала".

В таких сапогах остаться незамеченной крайне сложно. И, кроме того, что они удобные и оригинальные, они еще и практичны. Поскольку то, что нарисовано, трудно смыть даже водой с мылом. И в дополнение к яркой паре обуви еще и рюкзак – тоже с таким же принтом. Сейчас Светлане 43 года, вместе с ней – команда художников и вдохновение творить продукт, который станет украинской визитной карточкой.

Напомним, ранее мы писали о том, как мастерицы из Херсона создают картины на одежде и кукол-двойников. Тогда мы нашли уникальных дизайнеров на юге страны.

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