Как прошел карнавал в Венеции: приз для украинской мастерицы и будни гондольеров

Впервые украинка с Виннитчины получила в Венеции победу за лучший карнавальный костюм

Фото из личного фотоархива Л. Антонюк.

Как прошел карнавал в Венеции: приз для украинской мастерицы и будни гондольеров Лось Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b9c/c4b/5c8b9cc4b09c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b9c/c4b/5c8b9cc4b09c4.jpg 2019-03-16T00:42:00+02:00 Украина Впервые украинка с Виннитчины получила в Венеции победу за лучший карнавальный костюм

5 марта закончился Венецианский карнавал. На протяжении двух недель, пока он длился, Венеция поражала, вдохновляла и порой шокировала — масками и нарядами, которые приехали сюда продемонстрировать со всего мира. Украинцы тоже оставили свой яркий след: впервые за историю проведения карнавала в конкурсе на один из лучших костюмов победила украинка — Любовь Антонюк из Гайворона.

Главным символом праздника в этом году стала Луна.

"Через 50 лет после высадки на Луну Венецианский карнавал вдохновлен Луной, смотрит в бездонное небо на звезды и вспоминает волшебные мифы", — говорится на официальном сайте карнавала.

Его тема звучит как Blame The Moon, что в переводе означает "Виновата Луна", а своим рождением она обязана словам Отелло из пьесы Шекспира: "Когда она подходит слишком близко к Земле, она сводит всех с ума". Побывала на венецианском "сумасшествии" и корреспондент газеты "Сегодня".























Фотомания

В Венецию нашу группу привез комфортабельный катер из города Лидо Ди Езоло. Он находится в получасе езды от аэропорта Марко Поло и в 35 км от Венеции и относится к Венецианской Ривьере. На время карнавала здесь намного дешевле поселиться (самое дешевое жилье в Венеции стартует от 100 евро в сутки), поэтому многие туристические группы и самостоятельные туристы размещаются здесь. Кроме того, венецианские отели забиты под завязку: номера надо бронировать за 9—10 месяцев до начала карнавала. День был будний, поэтому столпотворения, к которому я себя морально готовила, не было. Главные мероприятия карнавала приходятся на выходные дни.

Например, 17 февраля, в субботу, в полдень состоялся знаменитый "Полет ангела": на площадь Сан-Марко, главную арену карнавала, с колокольни спускается девушка — победительница фестиваля Марии. Кстати, на время некоторых мероприятий количество посетителей на площади ограничено — не больше 23 тысяч человек. В обычные же дни доступ сюда абсолютно свободен, и можно спокойно прогуливаться и фотографироваться среди графинь, фей и других сказочных персонажей. Именно фотографирование и позирование для камер — главная карнавальная деятельность. Щелчки камер чередуются с криками чаек, которые, к слову, очень прожорливы: только я примостилась на ступеньках, чтобы перекусить, как одна из них мастерски выхватила бутерброд из моих рук.

Лично меня поразило, что большинство "масок" — пожилые пары. Некоторые не могли даже передвигаться без помощи своего спутника. Как призналась 70-летняя Гертруда из Мюнхена в королевском наряде, которая приезжает на карнавал уже более 20 лет, это заряжает ее энергией на целый год.















Аквамир: сирены и "Титаник"

Настоящий бич Венеции — аква альта, высокая вода. Самая большая вероятность ее прихода — в ноябре — декабре. Но наводнение может случиться в любое время года: все зависит от ветра и уровня воды в Адриатике. О нем предупреждают сирены. Каждый сигнал означает подъем воды на 10 см. И даже в объявлениях по аренде и продаже жилья указывают уровень воды в сантиметрах, начиная с которого затапливает дом. Застать врасплох звук сирены может разве что туристов: местные жители пользуются приложением Hi Tide Venice, которое дня за три предупреждает о подъеме воды. И потоп их, кстати, пугает не так сильно, как уход воды. Каналы периодически обмеливают из-за низких приливов и отсутствия дождей. Тогда открывается печальная картина — увязшие в иле гондолы и катера, а жизнь в городе останавливается.

Нам повезло: мы не услышали ни звуков сирены, ни мелодию из кинофильма "Титаник", которую исполнял оркестр на борту тонущего корабля (ее традиционно играют музыканты в кафе на площади Сен Марко во время наводнений), а все каналы, даже самые маленькие, были полны воды. Так что мы прокатились по традиционному водному маршруту на гондоле.

Занимает он минут 40. На лодке поместилось 6 человек, поэтому проезд обошелся каждому всего в 15 евро. Гондольер Джованни спел нам самую знаменитую баркороллу "Блондинка в гондоле" и рассказал, что разговоры о богатстве гондольеров очень преувеличены. В карман работникам весла идет всего 25% от выручки — остальное уходит на содержание лодки, взносы в союз гондольеров и т .п. Тем не менее желающих облачиться в полосатый свитер и канотье много: Джованни ждал это место 5 лет.













Автор одного из лучших костюмов Любовь Антонюк: "На костюмы ушло 9 месяцев и 120 м золотого шнура"

24 февраля в одном из конкурсов на лучший костюм в Венеции впервые за всю историю карнавала победила украинка. Любовь Антонюк родом из Гайворона, сейчас живет в Испании с семьей. На карнавал приехала в первый раз, и сразу же стала победительницей. "Сегодня" пообщались с мастерицей.

— Любовь, где вы научились так виртуозно шить?

— Я училась в Виннице, в колледже конструирования и моделирования одежды. Сейчас работаю по специальности — придумываю и шью одежду.

— Что вдохновило вас на участие в карнавале и создание именно таких образов?

— Моя мама как-то увидела сюжет об одесситке, которая приняла участие в венецианском карнавале, и я загорелась попробовать. Опыт у меня уже был: мы каждый год участвуем в наших испанских карнавалах, и всегда занимаем там призовые места. Правда, костюмы там попроще. Я смотрела очень много художественных исторических фильмов, рассматривала картины мировой живописи. У меня получился фэнтезийный наряд с историческими элементами. В костюме старшего сына вдохновлялась костюмами начала 18 века, а младшего — середины 15-го. Работа заняла около 9 месяцев. Вначале были эскизы, а потом около полугода изготавливала наряды.

— Вы где-то учились делать аксессуары?

— В основном по мастер-классам в интернете, что-то сама придумывала. Все сделано мной вручную — не только одежда, но и маски, украшения, обувь, бижутерия... Моя юбка сшита из семи метров велюра, а золотого шнура для вышивки понадобилось 120 метров!

— Что вас больше всего впечатлило на карнавале?

— Моя семья очень серьезно готовилась к поездке — например, номер в гостинице мы забронировали за 9 месяцев. Но это того стоило! Участвовать в карнавале безумно интересно, хотя и нелегко. У нас тяжелые аксессуары, поэтому было физически тяжело находиться в толпе в таких костюмах. Но когда со сцены объявили, что в этом конкурсе впервые победила Украина, был фейерверк эмоций! Это как художнику получить признание за свою картину.

— Планируете еще побывать в Венеции с новым костюмом?

— Мы познакомились с фанатами, которые каждый год приезжают, делают себе костюмы. Но я пока не думала об этом.

Победители. Приз за костюмы — ужин в ресторане 1780 года. Фото: из личного фотоархива Л. Антонюк

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